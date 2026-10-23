Héctor Parra ofrece entrevista desde el Reclusorio Oriente y destapa: “A Alexa LA PERDONÉ desde el día uno”

“Alexa yo la tengo perdonada desde el día uno. Es mi hija, la amo, la tengo en el corazón”.

Desde el Reclusorio Oriente, Héctor Parra ofreció una entrevista para ‘Ventaneando’ y ahí reveló cómo han sido estos más de 5 años en prisión. El actor abrió su corazón y relató sus días y cómo su equipo legal sigue buscando modificar su sentencia de 12 años y seis meses.

Parra contó que trabaja en un libro basado en las experiencias que ha acumulado durante su paso por la cárcel. Expresó que comenzó a escribirlo desde su primer día en reclusión.

También desveló que en sus escritos ha plasmado sentimientos, momentos personales, caídas y recuperaciones. Agregó que es asesorado por una escritora importante aunque se reservó su identidad.

“Llevo ya casi cinco carpetas escritas. Eso es a futuro”, indicó Héctor.

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Al tiempo mencionó que tiene un proyecto de venta de ropa, cuyos diseños son elaborados en compañía de uno de sus compañeros en reclusión. “Hoy les presumo que ya está allá afuera mi línea de ropa y accesorios HH”, anunció.

En su proyecto se incluyen accesorios y prendas como playeras, camisas, lentes, zapatos, bolsas, chamarras y gorros tanto para hombres como para mujeres. “Primero se va a hacer en línea la venta, pero también tenemos diseños personalizados”, indicó.

Luego soltó la declaración más fuerte de la charla, pues al ser cuestionado por su hija Alexa, reiteró que la sigue considerando como una de sus herederas y que la ama.

“Alexa yo la tengo perdonada desde el día uno. Es mi hija, la amo, la tengo en el corazón”, sentenció.

También habló de Daniela, su hija mayor, quien no le ha soltado la mano y dijo que se siente orgulloso de su crecimiento y madurez, pues al principio estaba muy retraída y tímida. Y manifestó que “si tuviera que volver a pasar por esto para que tú crezcas, lo volvería a vivir”, aunque después expresó que es broma pues no quisiera volver a vivir esta experiencia.

Sobre la posibilidad de volverse abuelo, Héctor manifestó que le encanta la idea. “Me voy a sentir más viejito de lo que soy, pero encantado… Me platica Dani que ya están pensando en ser papás, yo encantado”, aseguró.

Posteriormente dijo que cuando consiga su libertad va a buscar ayudar a otros internos en sus procesos, pues muchos no tienen dinero para pagar un abogado o sus familias dejaron de visitarlos y ya están en posibilidades de salir.

“Entre todos los escritos que hago todos los días platico con muchas familias que aquí… se acercan a mí, me agradecen. Apunto mucho de las experiencias de las otras familias de mis compañeros. Quiero ayudar a muchos compañeros”, dijo.

Y luego agregó que “toda mi experiencia no se va a quedar aquí cuando yo me vaya”.

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Finalmente, dijo que hay un documental en puerta, sigue con sus talleres de actuación y que se alistan con una obra para el Día de Muertos y también sigue preparándose la película que ha preparado su hija Daniela.

“Hay muchos permisos que tienen que autorizar… el productor me mantiene informado de que están en ese proceso, pero sigue en pie. Ahí se va a presentar todo lo que ha pasado”, concluyó.