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Aylín Mujica pronuncia sus primeras palabras tras la muerte de su hijo Mauro

La presentadora ocupó una red social de Telemundo para manifestarse.

Julio 18, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Aylin Mujica está de luto

Getty Images

La noticia de la muerte de Mauro Menéndez estremeció al medio del espectáculo este viernes 17 de julio. El hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez solo tenía tres décadas de vida, pero complicaciones de salud detonaron su fallecimiento.

Primeros reportes apuntan a que el joven padecía neumonía, y posteriormente habría tenido un infarto. Sin embargo, causas oficiales de la muerte no han sido confirmadas por la familia.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

Murió su hijo Mauro

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Lo cierto es que este duro golpe tomó por sorpresa a todos. Aylín Mujica estaba en Colombia, en plenas grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP para Telemundo.

Mauro estaba en Barbados, por lo que la actriz viajó de inmediato para reconocer el cuerpo. Una noche antes ya le habían advertido que su hijo estaba muy enfermo, según se ha publicado.

Aylín Mujica no ha emitido comunicación oficial, pero sí emitió sus primeras palabras ante la tragedia:

“Muchas gracias familia . Solo puedo decir que estoy devastada”, fue lo que escribió Aylín Mujica ante la tragedia que atraviesa.

Lo hizo en la sección de comentarios de un video de “Al rojo vivo”, programa de Telemundo, en la red social Instagram.

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Primeras palabras de Aylín Mujica en su luto

Instagram

El papá de Mauro también compartió que se encuentra destrozado

A través de Facebook, Osamu Menéndez, padre del joven, escribió un mensaje cuando se enteró de la noticia.

“Perdónenme no puedo hablar ,mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, dijo.

Al parecer, él también viajó a Barbados para ir por su hijo. Hasta el momento, sábado 18 de julio, se desconocen detalles del funeral y el último adiós a Mauro. Descanse en paz.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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