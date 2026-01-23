Suscríbete
Pati Chapoy acusa a Alex B de SAQUEAR la casa de su hermano, Daniel Bisogno, el día de su muerte

La periodista aprovechó los reflectores por el 30 aniversario de su programa para aclarar y destapar sus verdades.

Enero 23, 2026 
Ericka Rodríguez
Pati Chapoy arremete en contra de Alex B y lo responsabiliza de robar las pertenencias de su hermano.

“Se juntan personas malévolas, como en el caso del hermano de Daniel”.

A casi un año de la muerte del conductor de televisión, Daniel Bisogno, por complicaciones de salud derivadas de los padecimientos en el hígado y riñones, los señalamientos y peleas no han cesado. Ahora es la periodista, jefa y amiga de ‘El Muñe’ quien se lanzó en contra de Alex B, hermano de Daniel, y lo acusó de haber saqueado la propiedad del presentador el mismo día en el que perdió la vida.

Chapoy también señaló que al sacar las pertenencias de Bisogno, se llevó cosas que serían parte de la herencia de su sobrina, Michaela.

El que Pati hable de Alex es una vieja rencilla que surgió tras el deceso del Daniel, momento desde el que han protagonizado una intensa batalla de declaraciones. El señalamiento más reciente vino del hermano del conductor, quien responsabilizó a la líder del programa ‘Ventaneando’ habría sido culpable de la muerte de su mamá, doña María Araceli, tras dar a conocer información privada sobre la salud del también actor de teatro.

LEE TAMBIÉN: Gaby Platas revela que detrás del fallido reencuentro de “Otro Rollo” hay un “desmadrito”

¿Alex B saqueó la casa de su hermano?, ¿qué pasó?

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación por el 30 aniversario de ‘Ventaneando’ donde Pati Chapoy dio respuesta a las acusaciones de Alejandro, y ahí se lanzó contra el también conductor de televisión exhibiendo el supuesto saqueo a la casa de su hermano, Daniel, el mismo día en el que murió.

La comunicadora aseguro que Alex B tomó todas las pertenencias de la propiedad aún cuando, afirmó, le pertenecen a la única hija del presentador, Michaela Bisogno, como parte de su herencia.

“Se juntan personas malévolas, como en el caso del hermano de Daniel. Por qué no le preguntó al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel. El día en que se murió él entró y sacó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija y no a él”, destapó Chapoy.

Y también se pronunció sobre los señalamientos de Alejandro Bisogno en relación a la muerte de su madre.

En una entrevista, Alex B habló sobre la petición de su hermano de no revelar información sobre la gravedad en su estados de salud, sin embargo, Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor de ‘Ventaneando’ se lo comunico a Pati que, a su vez, lo ventilaría en una emisión del programa, en donde pudo verlo doña María Araceli, lo que habría generado afectaciones en su salud.

TE RECOMENDAMOS: El beso gay que le cambió la carrera a Horacio Pancheri

En tanto, Chapoy negó las acusaciones y aseguro que la señora no se encontraba bajo los cuidados adecuados.

“¿Ustedes creen que soy tan poderosa para que, con tan sólo decirlo, se muera una persona? Yo recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal, llena de ampollas en todo el cuerpo porque no era atendida como se debía por los hijos que vivían en esa casa”, sentenció Pati.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
