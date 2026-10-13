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Aleks Syntek cancela su gira por Europa: “presenta un trastorno psicótico”

El médico que trata al cantante emitió un diagnóstico por el que le recomienda no viajar temporalmente.

Octubre 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aleks Syntek presenta un “brote psicótico”.

Getty Images

“Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales”.

Tras anunciar su gira por España, Alemania y Dublín, Aleks Syntek acaba de cancelar sus planes profesionales por recomendación de su psiquiatra. Los conciertos con lo que estaba celebrando 35 años de trayectoria serán pospuestos, según dijo.

“El doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía. Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito”, expresó Syntek.

Además, compartió la carta que emitió el médico Luis Solís Rojas, quien lleva un monitoreo sobre la salud del intérprete y determinó que le fue detectado un “trastorno psicótico no especificado”.

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“Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales”, se lee en la receta médica.

Bajo esta premisa, el especialista busca que Aleks logre avanzar en su recuperación y alcance “una mayor estabilidad frente a los estresares asociados a su situación actual”.

Solís Rojas añadió que se trata de una medida temporal, ya que el cantante podrá volver a viajar largas distancias una vez que su condición lo permita. También indicó que, por ahora, la recomendación es suspender los viajes hasta diciembre de este año.

Aleks enfrenta la polémica desde hace varios años por sus dichos sobre el reggueatón, sin embargo, el 15 de septiembre pasado fue un detonante, pues lanzó una serie de reclamos, críticas y exigencias que lo pusieron en el ojo del huracán. Desde entonces habría continuado con una actitud errática que preocupó a sus seguidores.

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Finalmente, el músico advirtió:

“Amigos de Europa, estoy feliz por la gira que voy a hacer de ‘Total Syntek Tour’ con ustedes, por allá en Dublín, en toda la zona de United Kingdom. La cosa es que el doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía, voy a tener que retrasar las fechas un poquito, no se desesperen pronto”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.

Aleks Syntek
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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