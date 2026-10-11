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¿Quién sigue después del dueto de Aleks Syntek y Dani Flow? Esta reguetonera quiere cantar “Duele el amor”

La colaboración de Syntek con Flow en el concierto de León generó una ola de comentarios favorables

Octubre 10, 2026 • 
Alejandro Flores
aleks syntek dani flow.jpg

Dani y Aleks, juntos

Instagram

“Lo que tú necesitas... es Dani Flow”, gritó Aleks Syntek a la mitad de la canción que se llama precisamente “Lo que tú necesitas”.

Y en ese momento, el mundo sanó y la paz mundial pareció posible: apareció en el escenario Dani Flow, el reguetonero que en el pasado ha tenido los enfrentamientos más crudos contra Syntek.
Como se sabe, Syntek mantiene una cruzada en contra del reguetón, al que considera un género inapropiado para los niños y ofensivo para la moral de la sociedad.
Pero decidieron perdonarse justo ahora que Aleks atraviesa por una tormenta mediático que lo puso en la orilla de una funa masiva. Syntek tuvo su episodio más errático durante el concierto que ofreció el 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
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El encuentro de Syntek con Dani Flow en concierto

Después de eso tuvo enfrentamientos mediáticos con fans y detractores que provocaron dudas sobre su estabilidad emocional. Syntek amenazó incluso son irse de México.
Pero ahora parece que eso ha quedado atrás: Aleks retomó su gira por ciudades de nuestro país y para su primera presentación en León, Guanajuato, decidió invitar ¡a Dani Flow!
El reguetonero hizo un verso en el escenario:
Hey dímelo Alekz
hagamos un reguetón
ando con la versión mexa de Elton John;
un ruido para Aleks Syntek de León

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Además de los comentarios de los fans que se desbordaron en alabanzas y buena vibra, la publicación en el Instagram de ambos artistas generó la respuesta de Bella Kath.
“Me invitan al remix de ‘Duele el amor’”, pidió.

Otro famoso que reaccionó fue Luis Chaparro, integrante de La Casa de los Famosos este 2026, quien puso un breve comentario sarcástico: “El diablo”.

Aleks termina esta etapa de su gira en San Luis Potosí este fin de semana.

Aleks Syntek Dani Flow
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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