Aldo Guerra destapa que su papá murió sabiendo QUE ERA GAY: “ya me lo sospechaba”

“A mí el que me daba miedo era con él”.

En un reciente encuentro con la prensa, Aldo Guerra fue cuestionado sobre si su padre, el fallecido Rogelio Guerra, sabía de sus preferencias sexuales. Y con gesto feliz y sonriente reveló que “sí, en mi familia siempre fue súper fácil, la verdad”.

Y contó que desde los quince años salió del clóset.

“Lo hablé con mis papás… mi papá lo único que me dijo es ‘estoy muy orgulloso que tan chiquito sepas lo que quieres’, eso me dijo a sus setenta y tantos años. A mí el que me daba miedo era con él y el fue el que más dijo ‘ya me lo sospechaba y todo está bien’”, indicó.

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Posteriormente, dijo cómo se animó a contarles a sus papás lo que estaba sintiendo y cómo se daba cuenta de que le gustaban los hombres.

“No tuve trabas, crecí en una casa de actores en donde había muchas personas LGBT, íbamos a casas que eran de parejas gays y era como muy normalizado en mi vida, entonces realmente nunca tuve miedo. Yo creo que por eso a los quince, cuando empecé a notar ‘creo que me gusta más por allá’, nunca tuve ese miedo de enfrentarlo o de abrirlo con mi familia”, manifestó Aldo.

Fue en marzo pasado cuando el hijo de don Rogelio habló también de su familia y de cómo es la base de todo.

“El que desde niño pudiera acompañar a alguien tan grande como mi papá a su trabajo, a las funciones de teatro y verlo trabajar desde bambalinas o quedarme en los camerinos, me hizo enamorarme del misticismo del mundo teatral y actoral. Empecé a actuar muy niño, a los ocho años fue mi debut, y siento que muy rápido encontré una pasión en la vida. Ese es el mayor regalo que me pudo haber dado mi papá”, dijo en exclusiva para TVyNovelas.

Añadió cómo lidia con el apellido Guerra.

“No sé, siento que mi papá es mi papá, ¿sabes? No es Rogelio Guerra el actor, la estrella; mi papá era mi papá. Esa era mi normalidad. Siento la responsabilidad del apellido como para seguir el camino, pero no es una presión angustiante, es más bien una inspiración. En un momento me cuestioné todo: si lo estaba haciendo sólo por seguir sus pasos o para darle gusto a mi familia. Y cuando desmenucé eso, fue como: ‘no, es porque a mí me gusta esto, es porque ésta es mi pasión, porque yo soy la persona más viva en un escenario’. Ahí fue cuando todo cambió”.

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Finalmente, Aldo compartió para ‘TVyNovelas El Pódcast’ y había tenido la necesidad de decir que es “hijo de”.

“Sí, pero eso fue una decisión muy consciente de mi parte. Yo sabía que había muchos comentarios, como de que si estaba ahí era por ser “hijo de”, nepotismo total. Y yo decía que no. Quería ganarme mi lugar, no quería que fuera por dedazo ni por favor. Todo lo que fui haciendo fue porque yo me lo fui ganando. Y siento que ahora es hermoso, porque me he ganado mi lugar con mi propio esfuerzo”, concluyó.