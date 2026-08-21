Mujer pierde a su esposo en el terremoto de Colombia y descubre que tenía OTRA FAMILIA

“Él ya no está, ¿a quién le pregunto?, ¿a quién le reclamo?”.

En redes sociales, circula el video de una mujer que cuenta cómo se enteró, en medio de la desgracia, de que su esposo la había traicionado. La madre de familia comenzaba a procesar que tanto su hijo como su marido habían perdido la vida cuando supo que él la había engañado.

“Perdí todo en el terremoto. Soy sobreviviente porque tengo dos hijos por quienes luchar”, expresó la mujer.

Al tiempo, compartió que estaba en un campamento donde encontró refugio cuando conoció a otra mujer que buscaba a su marido. Entre lágrimas expresó el doble golpe que enfrentó:

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“Ese día no sólo se cayeron las estructuras físicas, también se derrumbó mi vida por completo”, dijo, evocando la imagen de un matrimonio que creía sólido y que el desastre terminó por desmoronar.

La sobreviviente narró también cómo, mientras corría para salvarse del colapso de los edificios, abrazaba una aspiradora en el patio de su casa como único soporte en medio del caos. “Yo veía cómo el edificio caía encima de mi casa y sentía que me iba a ir”, recordó.

Sobre cómo se enteró de la infidelidad, no ofreció tantos detalles, solamente mencionó: “Cuando nosotros llegamos a refugiarnos, allí me di cuenta que al lado de mi carpa había otra mujer compartiendo otra carpa con otras personas, y que esa mujer estaba buscando a mi esposo”.

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Y finalmente, recordó lo que vivía en su día a día.