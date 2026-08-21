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Mujer pierde a su esposo en el terremoto de Colombia y descubre que tenía OTRA FAMILIA

Entre los escombros y al refugiarse en una carpa, la mujer se enteró así de la traición de su esposo.

Agosto 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Una mujer colombiana relató la infidelidad de su marido tras su muerte en el terremoto.

Getty Images

“Él ya no está, ¿a quién le pregunto?, ¿a quién le reclamo?”.

En redes sociales, circula el video de una mujer que cuenta cómo se enteró, en medio de la desgracia, de que su esposo la había traicionado. La madre de familia comenzaba a procesar que tanto su hijo como su marido habían perdido la vida cuando supo que él la había engañado.

“Perdí todo en el terremoto. Soy sobreviviente porque tengo dos hijos por quienes luchar”, expresó la mujer.

Al tiempo, compartió que estaba en un campamento donde encontró refugio cuando conoció a otra mujer que buscaba a su marido. Entre lágrimas expresó el doble golpe que enfrentó:

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“Ese día no sólo se cayeron las estructuras físicas, también se derrumbó mi vida por completo”, dijo, evocando la imagen de un matrimonio que creía sólido y que el desastre terminó por desmoronar.

La sobreviviente narró también cómo, mientras corría para salvarse del colapso de los edificios, abrazaba una aspiradora en el patio de su casa como único soporte en medio del caos. “Yo veía cómo el edificio caía encima de mi casa y sentía que me iba a ir”, recordó.

Sobre cómo se enteró de la infidelidad, no ofreció tantos detalles, solamente mencionó: “Cuando nosotros llegamos a refugiarnos, allí me di cuenta que al lado de mi carpa había otra mujer compartiendo otra carpa con otras personas, y que esa mujer estaba buscando a mi esposo”.

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Y finalmente, recordó lo que vivía en su día a día.

“Yo tenía un matrimonio lindo, era un hombre que me amaba, que me hacía creer que yo era la mujer de su vida, que nunca faltó a casa. Yo digo, ‘¿a qué horas hizo todo eso?’”… “Él ya no está, ¿a quién le pregunto?, ¿a quién le reclamo?”.

infidelidades Terremoto Colombia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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