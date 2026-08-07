Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Comediante ‘Polidraco’ enfrenta la muerte de su hija de 19 años; sufrió dos infartos y la resucitaron

Dos meses antes de su partida, la joven enfrentó graves complicaciones de salud.

Agosto 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Polidraco.jpg

El comediante ‘Polidraco’ le agradeció a la madre de su hija por cuidarla hasta el final.

Facebook

El mundo de la comedia se encuentra de luto luego de darse a conocer que murió la hija del comediante Arturo Grado, mejor conocido como ‘Polidraco’. Ailani Cristina Grado Echeverría tenía 19 años y el comediante confirmó la noticia por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook.

“Quiero agradecer a mi exesposa, Cristina Echavarria, por ser una excelente madre y dedicarse todos estos años al cuidado de nuestra hija Ailani y gracias a toda la gente por sus condolencias”, escribió.

Aunque ‘Polidraco’ no ofreció detalles de lo sucedido, sí compartió que su hija perdió la vida “repentinamente” luego de ser “víctima de un infarto fulminante”.

TE RECOMENDAMOS: Hija de famosa influencer muere en sus brazos; tenía una enfermedad INCURABLE desde bebé

Arturo Grado se dijo consternado y señaló que “su hija fue diagnosticada con autismo desde pequeña, además de haber nacido con craneoestenosis, que la llevó a ser sometida a una intervención quirúrgica.

La adolescente padeció de ataques epilépticos, por los que constantemente era ingresada al hospital.

Diversos medios recogen que la chica falleció en la casa familiar materna, en Chihuahua, donde residía. Al tiempo se informó que llevaba un mes luego de haber salido de una clínica, en la que permaneció dos meses y sufrió dos infartos, de los que fue resucitada.

Mientras estuvo en su hogar, Ailani “estuvo en estado parapléjico”, en cama y “con una traqueotomía para que pudiera respirar”.

‘Polidraco’ desveló que viajaba constantemente a Chihuahua para visitar a su hija.

Actualmente, Arturo Grado se presenta al lado de Edson Zúñiga, ‘El Norteño’, en un ‘show’ humorístico por diversas localidades en México. En el pasado, participó en ‘Sabadazo’ y actuó en la telenovela ‘Qué Pobres tan Ricos’.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¡Tragedia para La Adictiva! Muere hija de ocho años de uno de sus integrantes

Descanse en paz.

comediante Muerte hija
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez