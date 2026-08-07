Comediante ‘Polidraco’ enfrenta la muerte de su hija de 19 años; sufrió dos infartos y la resucitaron

El mundo de la comedia se encuentra de luto luego de darse a conocer que murió la hija del comediante Arturo Grado, mejor conocido como ‘Polidraco’. Ailani Cristina Grado Echeverría tenía 19 años y el comediante confirmó la noticia por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook.

“Quiero agradecer a mi exesposa, Cristina Echavarria, por ser una excelente madre y dedicarse todos estos años al cuidado de nuestra hija Ailani y gracias a toda la gente por sus condolencias”, escribió.

Aunque ‘Polidraco’ no ofreció detalles de lo sucedido, sí compartió que su hija perdió la vida “repentinamente” luego de ser “víctima de un infarto fulminante”.

TE RECOMENDAMOS: Hija de famosa influencer muere en sus brazos; tenía una enfermedad INCURABLE desde bebé

Arturo Grado se dijo consternado y señaló que “su hija fue diagnosticada con autismo desde pequeña, además de haber nacido con craneoestenosis, que la llevó a ser sometida a una intervención quirúrgica.

La adolescente padeció de ataques epilépticos, por los que constantemente era ingresada al hospital.

Diversos medios recogen que la chica falleció en la casa familiar materna, en Chihuahua, donde residía. Al tiempo se informó que llevaba un mes luego de haber salido de una clínica, en la que permaneció dos meses y sufrió dos infartos, de los que fue resucitada.

Mientras estuvo en su hogar, Ailani “estuvo en estado parapléjico”, en cama y “con una traqueotomía para que pudiera respirar”.

‘Polidraco’ desveló que viajaba constantemente a Chihuahua para visitar a su hija.

Actualmente, Arturo Grado se presenta al lado de Edson Zúñiga, ‘El Norteño’, en un ‘show’ humorístico por diversas localidades en México. En el pasado, participó en ‘Sabadazo’ y actuó en la telenovela ‘Qué Pobres tan Ricos’.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¡Tragedia para La Adictiva! Muere hija de ocho años de uno de sus integrantes

Descanse en paz.