Ariadne Díaz comparte la angustia por llegar a los 40 años y por qué renunció a “Corazón de Marruecos”

Durante todo este año, Ariadne Díaz se ha repetido una frase como si fuera mantra: “todavía estoy en mis 30, todavía estoy en mis 30".

La actriz se sinceró durante una transmisión en vivo en la que compartió la angustia de llegar a los 40 años, algo que por alguna razón en su mente era una especie de “punto de no retorno”.

“Estoy a unos días de cumplir 40 y tengo sentimientos encontrados. Por un lado digo: oh my god, ya llegue a los 40 y digo ‘ya soy una señora longeva de 40'... pero no, soy una joven de 40 años”.

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¿Qué dijo Ariadne Díaz sobre su cumpleaños 40?

Ariadne Díaz es una actriz egresada del CEA que comenzó su carrera en la telenovela “Muchachitas como tú” a los 20 años.

En este 2026 su plan era participar en la telenovela “Corazón de Marruecos”, producción de Rosy Ocampo. Y aunque incluso fue anunciada oficialmente, al final no se pudo concretar debido a problemas de agenda.

Todo eso ha generado en Ariadne la sensación de que está ante una nueva etapa de su carrera y su vida.

“Lo bueno de llegar a los 40 años es que ya no te importa lo que la gente piense, ya no te importa quedar bien o encajar. Ya es: quiero ser una buena persona, que pueda dar apoyo, soporte, alegría y consuelo a la gente que me quiere y me necesita”.

Sin embargo, no deja de insistir en que disfrutará hasta el último minuto la idea de que sigue siendo una treintañera.

“Hoy, todavía tengo 39 y me la he pasado diciendo que todavía tengo 39... son mis últimos momentos en mis 30".



