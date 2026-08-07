Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Doña Chave nos revela que se postró ante Dios para pedirle que le devolviera la vida a su hija Gomita

La madre de Gomita confiesa que el miedo a perderla y el hate en redes sociales la llevaron a entenderla y pedirle perdón.

Agosto 07, 2026 • 
Edson Vázquez
dona-chave-gomita.jpg

Doña Chave y Gomita

En medio de la presentación del nuevo circo de Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, el evento se convirtió en un escenario de profunda emoción y catarsis familiar. Fue la madre de la influencer, Elizabeth Campos, conocida como “Doña Chave”, quien rompió el silencio para narrar los episodios más oscuros que han marcado a la familia, desde una cirugía de urgencia que casi le cuesta la vida a su hija, hasta el impacto destructivo del “hate” en redes sociales.

Doña Chave expresó su orgullo por el nuevo proyecto de su hija, pero no pudo evitar recordar el calvario que vivieron hace meses. “Estoy muy contenta y muy orgullosa de ella, Dios le dio una segunda oportunidad de vida y verla cumplir sus sueños para mí es maravilloso”, expresó.

El momento más crítico para la familia, de acuerdo con Doña Chave, ocurrió cuando Araceli fue ingresada de urgencia por una obstrucción intestinal.

“Llegar al hospital y que me dijeran que estaba muy grave mi hija y tomar una decisión, que tenían que operarla de urgencias, la verdad para mí fue muy duro”, confesó.

La madre detalló que la emergencia se debió a una hernia de Petersen, una complicación derivada de una cirugía estética previa que había sufrido la influencer. “Como que se enredó una tripa, obstruyó a la otra... a ella siempre se le atoraba la comida o vomitaba”, explicó.

@gomita_oficial

Gomita súper way! Apoya a España 🇪🇸

♬ sonido original - GOMITA_OFICIAL

En ese momento de desesperación, Doña Chabe reveló que su única arma fue la fe: “Yo me postré muchas veces y le pedí a Dios que me la regresara, que le diera otra oportunidad de vida y me lo cumplió”.

Más allá de la salud física, Doña Chabe abordó las complejas heridas emocionales que arrastra su hija debido a la exposición pública. La madre confesó que nunca estuvo de acuerdo con las múltiples cirugías estéticas a las que se sometió Gomita, y señaló directamente la presión de las redes sociales y los comentarios del público como los responsables. “Para mí ha sido complicado el que ella se haya hecho esas cirugías, nunca estuve de acuerdo, y menos para agradar más a las personas... Es mucha presión social”, lamentó, añadiendo que hoy ve a su hija con más amor propio y dispuesta a no pasar por más bisturíes.

Gomita

Doña Chave también habló del efecto de la exposición pública en su familia tras la participación de Gomita en La casa de los famosos México. La madre de la influencer confesó que la fama no solo afectó a su hija, sino que “destruyó” el núcleo familiar. “Yo no estaba preparada para ese hate, amenazas de muerte, que sabían dónde uno vivía, cosas terribles”, reveló.

Reconoció que ese cúmulo de ataques y el miedo la llevaron a buscar ayuda profesional y, sobre todo, refugio espiritual. “Conocí a Dios hace dos años, soy cristiana ahora y eso me ha dado mucha fortaleza... Hoy el hate no me interesa, tengo la coraza bien puesta”, afirmó con determinación.

Doña Chabe admitió que al vivir ese odio en carne propia comprendió el calvario de su hija. “Ahí es donde yo vi por qué tantas cirugías, tantas cosas... por todo lo que había detrás de los comentarios de las personas”. Por eso, dijo lo que quiso hacer al ver a Gomita salir del reality: “Yo esperaba que ella saliera de La casa de los famosos para abrazarla y pedirle perdón”, concluyó.

@gomita_oficial

Gracias mami por darme la vida me siento muy honrada porque llevo un pedacito de ti. TE AMO♥️🥹 #JacqieJenni @Jacqie Rivera @jennirivera #jennirivera

♬ If I Ain't Got You (Live) - Jacqie Rivera & Jenni Rivera

gomita Aracely Ordaz Gomita doña Chave
Edson Vázquez
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez