Doña Chave nos revela que se postró ante Dios para pedirle que le devolviera la vida a su hija Gomita

En medio de la presentación del nuevo circo de Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, el evento se convirtió en un escenario de profunda emoción y catarsis familiar. Fue la madre de la influencer, Elizabeth Campos, conocida como “Doña Chave”, quien rompió el silencio para narrar los episodios más oscuros que han marcado a la familia, desde una cirugía de urgencia que casi le cuesta la vida a su hija, hasta el impacto destructivo del “hate” en redes sociales.

Doña Chave expresó su orgullo por el nuevo proyecto de su hija, pero no pudo evitar recordar el calvario que vivieron hace meses. “Estoy muy contenta y muy orgullosa de ella, Dios le dio una segunda oportunidad de vida y verla cumplir sus sueños para mí es maravilloso”, expresó.

El momento más crítico para la familia, de acuerdo con Doña Chave, ocurrió cuando Araceli fue ingresada de urgencia por una obstrucción intestinal.

“Llegar al hospital y que me dijeran que estaba muy grave mi hija y tomar una decisión, que tenían que operarla de urgencias, la verdad para mí fue muy duro”, confesó.

La madre detalló que la emergencia se debió a una hernia de Petersen, una complicación derivada de una cirugía estética previa que había sufrido la influencer. “Como que se enredó una tripa, obstruyó a la otra... a ella siempre se le atoraba la comida o vomitaba”, explicó.

En ese momento de desesperación, Doña Chabe reveló que su única arma fue la fe: “Yo me postré muchas veces y le pedí a Dios que me la regresara, que le diera otra oportunidad de vida y me lo cumplió”.

Más allá de la salud física, Doña Chabe abordó las complejas heridas emocionales que arrastra su hija debido a la exposición pública. La madre confesó que nunca estuvo de acuerdo con las múltiples cirugías estéticas a las que se sometió Gomita, y señaló directamente la presión de las redes sociales y los comentarios del público como los responsables. “Para mí ha sido complicado el que ella se haya hecho esas cirugías, nunca estuve de acuerdo, y menos para agradar más a las personas... Es mucha presión social”, lamentó, añadiendo que hoy ve a su hija con más amor propio y dispuesta a no pasar por más bisturíes.

Doña Chave también habló del efecto de la exposición pública en su familia tras la participación de Gomita en La casa de los famosos México. La madre de la influencer confesó que la fama no solo afectó a su hija, sino que “destruyó” el núcleo familiar. “Yo no estaba preparada para ese hate, amenazas de muerte, que sabían dónde uno vivía, cosas terribles”, reveló.

Reconoció que ese cúmulo de ataques y el miedo la llevaron a buscar ayuda profesional y, sobre todo, refugio espiritual. “Conocí a Dios hace dos años, soy cristiana ahora y eso me ha dado mucha fortaleza... Hoy el hate no me interesa, tengo la coraza bien puesta”, afirmó con determinación.

Doña Chabe admitió que al vivir ese odio en carne propia comprendió el calvario de su hija. “Ahí es donde yo vi por qué tantas cirugías, tantas cosas... por todo lo que había detrás de los comentarios de las personas”. Por eso, dijo lo que quiso hacer al ver a Gomita salir del reality: “Yo esperaba que ella saliera de La casa de los famosos para abrazarla y pedirle perdón”, concluyó.