¿Rauw Alejandro fue papá? Reportan el posible nacimiento de SU PRIMER HIJO en Nueva York

Desde hace un par de días, hay rumores de que Rauw Alejandro había debutado como papá. Esto luego de que el periodista Álex Rodríguez revelara que el cantante puertorriqueño recibió a su primer hijo.

La noticia fue difundida por el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ aunque hasta el momento el artista no ha confirmado nada públicamente.

Según la versión del comunicador, el nacimiento habría ocurrido en un ambiente de total hermetismo y tanto Rauw como su pareja habrían mantenido el embarazo lejos de los reflectores.

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Sobre la madre del bebé, se habla de una joven también puertorriqueña que actualmente estudia y reside en Nueva York. Ambos mantendrían un noviazgo formal desde hace aproximadamente dos años y viven juntos en esa ciudad.

El periodista también aseguró que la pareja habría llevado su relación con mucha reserva y que la novia de Rauw lo ha acompañado en algunas de sus presentaciones.

La noticia ocurre tres años después de la mediática ruptura de Rauw Alejandro con Rosalía. La pareja estuvo comprometida y terminó su relación en 2023, por lo que desde entonces el cantante ha mantenido prácticamente en privado los detalles sobre su vida sentimental.

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Hasta el momento tampoco se conocen detalles sobre el bebé, como su nombre, sexo o fecha exacta de nacimiento.