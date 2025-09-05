Suscríbete

Aldo Guerra

Famosos
Aldo celebra que ya no solo es ‘el hijo de Rogelio Guerra': “Me he ganado mi lugar por ser yo”
Aunque está orgulloso de haber heredado el talento de su padre, Rogelio Guerra, el joven actor ha logrado consolidar su propia carrera
September 05, 2025
Edson Vázquez