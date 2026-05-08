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Nieto de Resortes vende café en la calle y cuenta la historia de su padre: “Nació fuera del matrimonio”

“No quiero colgarme de la fama de mi abuelo”, dice el joven que se ha hecho viral por su parecido con el cómico

Mayo 07, 2026 • 
Alejandro Flores
resortes -nieto.jpg

Una historia poco conocida

Facebook Rulis Guadarrama

Su especialidad es el chococafé, que lleva leche evaporada, harto hielo y su carga de café instantáneo.

Mi abuelito era Resortes... y me gusta trabajar, me gusta ganarme el sustento de cada día y pues obviamente no me cuelgo de la fama de mi abuelito”, dice este joven cuyo parecido con Resortes es evidente.
El video fue publicado en el perfil de Rulis Guadarrama, miembro de una comunidad llamada Tin Tan y su Palomilla en el que se dedican a venerar al cómico de la época de oro del cine mexicano.
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Adalberto Martínez Resortes fue un cómico que se dio a conocer por su estilo anárquico y embrollado de bailar: parecía que su cadera y sus piernas estaban desconectadas entre sí debido al movimiento vertiginoso que lograba imprimirles por separado.

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Además de cómico, mostró una asombrosa capacidad para insertarse en dramas y tragedias de alto voltaje: primero en “Confidencias de un ruletero"(un thriller fabuloso de Alejandro Galindo), y años más tarde en “Los albañiles” (la obra maestra de Vicente Leñero adaptada al cine).

La vida del nieto de Resortes

El nieto de Resortes tiene su puesto móvil de café y desayunos con el que se dedica a vender en calles del centro de la ciudad de México.
Cuenta que su día comienza desde las cuatro de la mañana con la selección del pan y la preparación de los cuernitos.
En el video narra que su padre fue hijo de Resortes pero que nació fuera del matrimonio, de modo que ni siquiera lleva el apellido Martínez.

“Mi papá fue un brinco... y de ahí salí yo”.

En respuesta al video, muchos usuarios notan no solamente el parecido físico, también un carisma similar y movimientos de cuerpo que recuerdan al gran Resortes Resortín de la Resortera.

Adalberto Martínez “Resortes”
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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