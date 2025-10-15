¿Hija de Bárbara de Regil amenazó a Marianne Gonzaga?: “Su novio me tiró la onda”

“Esa misma influencer me amenazó hace como un año y medio porque su novio me tiró la onda en unos tacos muy famosos”.

La tiktoker Marianne Gonzaga, quien se volvió famosa por el brutal ataque que le propinó a Valentina Gilabert, actual pareja de su exnovio y quien sufrió heridas que casi le causan la muerte al ser acuchillada en 14 ocasiones en el tórax, pulmón, manos y cuello, está de nuevo en la polémica.

Y es que tras permanecer recluida en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (CEMA) de la Ciudad de México, por más de cinco meses, y retomar su vida al lado de su hija, ahora enfrenta otra controversia.

Gonzaga, quien recibió el perdón de Gilabert, compartió una publicación que después borró, pero que mencionaba indirectamente que Mar, la hija de Bárbara de Regil la habría amenazado en el pasado.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Marianne narró, sin mencionar nombres, una amenaza que podría venir de Mar, pues así lo aseguran los seguidores de la joven.

“Hoy me salió un video de una influencer donde dice que yo no soy influencer porque no influencio y que ella solo influencia para bien, pero esa misma influencer me amenazó hace como un año y medio porque su novio me tiró la onda en unos tacos muy famosos”, dijo Marianne.

Y sigue relatando que “yo subí un TikTok comentando eso, pero sin nombres, sin nada, y se lo enchalecaron, y un mes después fueron a decirme ‘¿por qué subiste eso?’”, exclamó.

Por último, afirma que la influencer y su pareja llegaron a amenazarlos a ella y a su exnovio.

“No dijimos nada, sólo lo subí a TikTok contando el chisme y literal llegaron; entre todo, la amenaza no fue tanto para mí, fue para mi exnovio, literalmente en otros tacos de la Ciudad de México, y sí, nos sacamos de onda”, finalizó.

Las palabras de Mar de Regil

Los seguidores de Marianne también asociaron a Mar por una transmisión en vivo donde se le pregunta sobre Gonzaga y la llaman influencer, a lo que De Regil rápido corrige a su seguidor.

“Marianne Gonzaga no es influencer, un influencer es alguien que influye en algo a la sociedad, es influir en el público que te sigue. Puede ser una creadora de contenido, pero que le digan a una niña que ni al caso, ¿en qué influye? ¿En qué aporta a la sociedad?”.

Sentenciando que ella sí lo hace: “Yo trato de influir de una manera diferente recomendándoles lo que leo, por qué lo leo, qué aprendí haciéndolo, irte a comer sola, amarte”, dijo la hija de la actriz.

Hasta el momento, la joven, quien se mudó a vivir a España para estudiar, no ha mencionado nada sobre la supuesta amenaza que le hizo a la creadora de contenido.

