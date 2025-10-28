Marianne Gonzaga tiene primer encuentro con su hija tras estar en prisión y revela que ya tiene la custodia

“Hacía hasta lo imposible por tenerla de vuelta”.

La influencer Marianne Gonzaga sorprendió a sus seguidores al compartir algunos videos junto a su pequeña hija Emma, esto como parte de su reencuentro tras haber estado privada de la libertad.

“Mi niña hermosa. No hay palabras para explicar cuánto te extrañé, cuánto te lloré, cuánto moría por una sonrisa tuya, un abrazo, tenerte conmigo. Fueron meses duros, pero por fin, estamos juntas de nuevo”, escribió en el clip.

Y añadió que “siempre moría por decirles pero no podía porque se podía afectar el proceso, siempre estuve yendo a hacer miles de trámites, iba siempre que se necesitaba y hacía hasta lo imposible por tenerla de vuelta”.

@mariannerc Después de un tiempo tan largo te tengo conmigo ya para siempre 💕✨ eres lo más bonito que me dio la vida te amo emmita ♬ son original - Pearlfection

La creadora de contenido también confirmó que ya posee la guardia y custodia de la nena, quien estuvo al cuidado de su padre mientras ella estuvo detenida.

Sin embargo, destacó que su expareja, José Said Becerril, no cuidó adecuadamente a Emma.

En videos donde aparece bailando con la bebé en un centro comercial, una usuaria de TikTok dijo que la niña lucía “bien peinada y vestida”, tras unas fotos que se filtraron donde se le venia “descuidada”.

Ante ese comentario, Marianne respondió que la pequeña actualmente está acostumbrada a comer cosas que no son adecuadas para su edad.

“Lo que más me impresionó es que no quiere tomar AGUA, literalmente quiere jugos, refrescos y dulces… Neta, no me quiero imaginar todo lo que le daban (obvio, le quitaré todos esos hábitos)”, escribió la influencer.

Cabe recordar que Gonzaga alcanzó fama en febrero pasado cuando fue detenida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tras ser acusada de atacar con arma blanca a Valentina Gilabert, quien mantenía una relación con el exnovio de la creadora de contenido.

Tras el incidente, Marianne fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y vinculada a proceso. Debido a su edad, 17 años, el caso fue canalizado al sistema de justicia especializado para adolescentes. Posteriormente, fue internada durante 5 meses en un centro de reintegración juvenil y su liberación se dio tras un acuerdo legal con la familia de Gilabert.

