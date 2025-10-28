Suscríbete
Virales

Marianne Gonzaga tiene primer encuentro con su hija tras estar en prisión y revela que ya tiene la custodia

A través de sus redes sociales compartió imágenes junto a su hija Emma.

October 28, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg

La creadora de contenido ya tiene de regreso a su hija Emma.

TikTok

“Hacía hasta lo imposible por tenerla de vuelta”.

La influencer Marianne Gonzaga sorprendió a sus seguidores al compartir algunos videos junto a su pequeña hija Emma, esto como parte de su reencuentro tras haber estado privada de la libertad.

“Mi niña hermosa. No hay palabras para explicar cuánto te extrañé, cuánto te lloré, cuánto moría por una sonrisa tuya, un abrazo, tenerte conmigo. Fueron meses duros, pero por fin, estamos juntas de nuevo”, escribió en el clip.

Y añadió que “siempre moría por decirles pero no podía porque se podía afectar el proceso, siempre estuve yendo a hacer miles de trámites, iba siempre que se necesitaba y hacía hasta lo imposible por tenerla de vuelta”.

@mariannerc

Después de un tiempo tan largo te tengo conmigo ya para siempre 💕✨ eres lo más bonito que me dio la vida te amo emmita

♬ son original - Pearlfection

La creadora de contenido también confirmó que ya posee la guardia y custodia de la nena, quien estuvo al cuidado de su padre mientras ella estuvo detenida.

Sin embargo, destacó que su expareja, José Said Becerril, no cuidó adecuadamente a Emma.

En videos donde aparece bailando con la bebé en un centro comercial, una usuaria de TikTok dijo que la niña lucía “bien peinada y vestida”, tras unas fotos que se filtraron donde se le venia “descuidada”.

@mariannerc

Te amo mi vida 💕 #emma #mariannerc

♬ sonido original - gorditasdenata

Ante ese comentario, Marianne respondió que la pequeña actualmente está acostumbrada a comer cosas que no son adecuadas para su edad.

“Lo que más me impresionó es que no quiere tomar AGUA, literalmente quiere jugos, refrescos y dulces… Neta, no me quiero imaginar todo lo que le daban (obvio, le quitaré todos esos hábitos)”, escribió la influencer.

@mariannerc

La carita y los ojitos de felicidad 🥹 #emma #mariannerc #soriana😭

♬ Stayin Alive x Punta Cana Syd Henix Mashup - Syd Henix

Cabe recordar que Gonzaga alcanzó fama en febrero pasado cuando fue detenida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tras ser acusada de atacar con arma blanca a Valentina Gilabert, quien mantenía una relación con el exnovio de la creadora de contenido.

Tras el incidente, Marianne fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y vinculada a proceso. Debido a su edad, 17 años, el caso fue canalizado al sistema de justicia especializado para adolescentes. Posteriormente, fue internada durante 5 meses en un centro de reintegración juvenil y su liberación se dio tras un acuerdo legal con la familia de Gilabert.

Marianne Gonzaga
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Karely-Ruiz.jpg
Virales
Karely Ruiz termina estafada por miles de pesos y sólo buscaba ayudar a niño enfermo
October 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-Tigresa-del-Oriente.jpg
Virales
‘La Tigresa del Oriente’ lanza su versión de ’Thriller’ de Michael Jackson: “me siento una felina fantasmal”
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Medio-Metro.jpg
Virales
‘Medio Metro’ se convierte en papá en medio del luto por la muerte de ‘Medio Metro’ de Puebla
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga-Mar-de-Regil.jpg
Viral
¿Hija de Bárbara de Regil amenazó a Marianne Gonzaga?: “Su novio me tiró la onda”
October 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yadhira-hilos-.jpg
Telenovelas
Quién es quién en ‘Los hilos del pasado': La telenovela que regresa a Yadhira Carrillo a Las Estrellas
Es una nueva versión de ‘El privilegio de amar’.
October 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
pepillo-origel-yolanda-andrade-.jpg
Famosos
Pepillo Origel comparte cómo vio a Yolanda Andrade en su regreso a ‘MoJoe': “No habla bien todavía”
Juan José fue uno de los invitados del programa con el que Yolanda vuelve a Unicable.
October 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Oscar-Burgos-Panini.jpg
Famosos
Ex de Karla Panini confiesa que se siente haber estado casado con “la mujer que toda Latinoamérica odia”
El conductor de televisión tuvo un hijo con la integrante de ‘Las Lavanderas’.
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sofía-Rivera-Torres.jpg
Famosos
Eduardo Videgaray defiende a su esposa Sofía Rivera Torres ante las críticas por su aspecto
Sofía forma parte de la actual temporada del programa, donde participa con el modelo Rodrigo Romeh.
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez