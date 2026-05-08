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Hijo de Gael García Bernal sorprende por el parecido con su padre y su deseo de ser actor

La actriz Dolores Fonzi, ex esposa de Gael, reveló las aspiraciones de Lázaro, de17 años

Mayo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
gael garcia bernal.jpg

Gael García Bernal comenzó su carrera desde niño

Getty Images

La actriz Dolores Fonzi reveló cuál es el destino que han elegido sus hijos Lázaro y Libertad.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino, que reconocen a lo mejor del cine Iberoaméricano y que buscan consolidarse como los Oscar del cine en español, Dolores habló del futuro de Lázaro y Libertad, los dos hijos que tuvo con Gael García Bernal.

“A los dos les encanta el cine, la música, les divierten los rodajes... y es una ventaja porque lo tienen muy cerca”.

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El futuro de Lázaro y su parecido con Gael García Bernal, su padre

Lázaro y Libertad aparecieron públicamente en el estreno de “Belén”, la película por la que Dolores Fonzi recibió uno de los premios Platino.
La apariencia de Lázaro llamó la atención por el parecido con su padre cuando era joven. Hay que recordar que Gael García Bernal comenzó su carrera desde niño y tuvo un fuerte despegué cuando apenas era un joven de 20 años y protagonizó “Y tú mamá también” y “Amores perros”.

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Dolores Fonzi tiene claro que en su mente, lo mejor sería que sus hijos no se dedicaran a la actuación.

“En principio yo querría que fueran arquitectos o médicos”, dijo con humor lacónico.

En imágenes presentadas por Televisa Espectáculos, Dolores cuenta, sin embargo, que el deseo de sus hijos es otro: ser actores como sus padres.
Lázaro tiene 17 años y Libertad 15, por lo que aún están bajo la tutela de sus padres.

“Ahora está el mundo más hostil y no los dejamos salir tanto”, confiesa Fonzi.

Pero aceptó que tanto ella como Gael en realidad lo que quieren es que sean felices por lo que los apoyarán en cualquiera de sus decisiones en el futuro.

Gael García Bernal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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