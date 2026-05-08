Tips para llenar el álbum del Mundial 2026 sin recurrir a la reventa y cómo pegar correctamente las estampas

Como cada cuatro años, el Mundial de la FIFA ha traído consigo la obsesión de los coleccionistas para llenar el álbum oficial.

La tecnología, sin embargo, ha generado un nuevo debate en torno a la posibilidad de conseguir las estampas más codiciadas.

Desde programas en PDF que supuestamente pueden replicar las estampas hasta creaciones con Inteligencia Artificial, los coleccionistas buscan la forma de conseguir su objetivo.

También está la opción de la piratería y la reventa, que en México se ha detectado que ocurren en Tepito y en el mercado de la San Felipe de Jesús.

¿Cómo llenar tu álbum sin recurrir a la piratería?

Sin embargo, hay otras opciones para quienes conservan el estilo de llenar su álbum de manera tradicional.

Una que se está haciendo muy popular es la de las aplicaciones para encontrar intercambios desde tu teléfono celular. Se trata de programas en los que te puedes registrar de manera gratuita para ofertar las estampas que tienes repetidas y las que te faltan.

La aplicación localiza quiénes pueden ser tus potenciales coleccionistas para intercambiar dentro de la zona en la que vives.

La otra opción es esperar a la liberación de la sección de “Estampas faltantes” dela propia marca del álbum, Panini.

Esta sección existe dentro de la página oficial para casi cualquiera de los álbumes de la marca y cuesta tres pesos por estampa más el costo del envío.

El único tema en contra es que esta liberación sucede regularmente hasta después de haber terminado el Mundial. En el caso de Qatar, por ejemplo sucedió hasta noviembre de ese 2022.

Pero si no quieres esperar, siempre está la opción de la piratería: en Tepito , un Lionel Messi cuesta 200 pesos y un Cristiano Ronaldo hasta 300.

La forma correcta de pegar tus estampas

También hay que recordar que existe una forma correcta de pegar las estampas. Tutoriales que circulan en redes sociales explican que bajo ninguna circunstancia se debe despegar la estampa de las esquinas, ya que se corre el riesgo de dañarla.

Acá hay un loco que explica como pegar las estampitas del álbum Panini correctamente https://t.co/Iy5wXsutKq pic.twitter.com/F5PHV2KHjf — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) May 1, 2026

Lo mejor es usar el propio álbum como guía y soporte para colocar la parte superior de la estampa. Y una vez que está alineada, se despega el resto.

