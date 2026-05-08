Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Tips para llenar el álbum del Mundial 2026 sin recurrir a la reventa y cómo pegar correctamente las estampas

Los coleccionistas tienen varios métodos para lograr su sueño de tener todas las estampas

Mayo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
panini estampa.jpg

La forma correcta de pegar estampas

FIFA y X

Como cada cuatro años, el Mundial de la FIFA ha traído consigo la obsesión de los coleccionistas para llenar el álbum oficial.

La tecnología, sin embargo, ha generado un nuevo debate en torno a la posibilidad de conseguir las estampas más codiciadas.
Desde programas en PDF que supuestamente pueden replicar las estampas hasta creaciones con Inteligencia Artificial, los coleccionistas buscan la forma de conseguir su objetivo.
También está la opción de la piratería y la reventa, que en México se ha detectado que ocurren en Tepito y en el mercado de la San Felipe de Jesús.

¿Cómo llenar tu álbum sin recurrir a la piratería?

Sin embargo, hay otras opciones para quienes conservan el estilo de llenar su álbum de manera tradicional.
Una que se está haciendo muy popular es la de las aplicaciones para encontrar intercambios desde tu teléfono celular. Se trata de programas en los que te puedes registrar de manera gratuita para ofertar las estampas que tienes repetidas y las que te faltan.

La aplicación localiza quiénes pueden ser tus potenciales coleccionistas para intercambiar dentro de la zona en la que vives.

Historias, novedades y secretos de Mundial de Futbol FIFA 2026

Todo lo que necesitas saber del Mundial que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos

chiquitibum.jpg
Famosos
¿Quién es la nueva Chiquitibum? Una influencer ocuparía el lugar de Mar Castro
Ahora se llamará “La Novia del Mundial” y fue presentada oficialmente como parte del equipo de “La Jugada”
Abril 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Viral
Sorteo Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?
Diciembre 05, 2025
Famosos
Enrique ‘El Perro’ Bermúdez regresó del retiro y está listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Diciembre 02, 2025
Series y Cine
¿Quién fue Martín de la Torre, personaje de Diego Luna en la serie “México 86" y cuál fue su peor escándalo?
Abril 22, 2026
Famosos
¿Dónde y cómo se podrán ver en México los 104 partidos del Mundial 2026?
Enero 16, 2026
seleccion mexicana el equipo tricolor (1).jpg
Famosos
“El equipo tricolor”, la canción del Mundial 86 que engañó a la afición con voces falsas de los seleccionados
Abril 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
album chabelomundial 2026.jpg
Famosos
Venden el álbum del Mundial 2026 en Tepito, ¡pero con estampas de Chabelo!
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
mascotas-mundial-2026--.jpg
Viral
FIFA presenta a las 3 Mascotas Oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch
Septiembre 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La otra opción es esperar a la liberación de la sección de “Estampas faltantes” dela propia marca del álbum, Panini.
Esta sección existe dentro de la página oficial para casi cualquiera de los álbumes de la marca y cuesta tres pesos por estampa más el costo del envío.
El único tema en contra es que esta liberación sucede regularmente hasta después de haber terminado el Mundial. En el caso de Qatar, por ejemplo sucedió hasta noviembre de ese 2022.

Pero si no quieres esperar, siempre está la opción de la piratería: en Tepito , un Lionel Messi cuesta 200 pesos y un Cristiano Ronaldo hasta 300.

La forma correcta de pegar tus estampas

También hay que recordar que existe una forma correcta de pegar las estampas. Tutoriales que circulan en redes sociales explican que bajo ninguna circunstancia se debe despegar la estampa de las esquinas, ya que se corre el riesgo de dañarla.

Lo mejor es usar el propio álbum como guía y soporte para colocar la parte superior de la estampa. Y una vez que está alineada, se despega el resto.

Copa Mundial de la FIFA 2026
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
edgar vivar operacion.jpg
Famosos
Pese a una condición médica grave, Edgar Vivar se arriesgará a someterse a una cirugía
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
patricia-cuevas-eduardo-yanez--.jpg
Famosos
Fallida audiencia en caso de Eduardo Yáñez vs. periodista Patricia Cuevas que lo acusa de ROBO; ¿qué pasó?
Mayo 07, 2026
 · 
TVyNovelas
colate juicio paulina rubio.jpg
Famosos
Colate asegura que tiene dos lesiones por los golpes que le dio Paulina Rubio cuando estaban casados
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
karime-pindter-veronica-castro-lucia-mendez.jpg
Famosos
“Karime Pindter es la nueva Verónica Castro, la nueva Lucía Méndez”... ¿Quién se atrevió a decir esto y por qué?
Mayo 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
valeria-marquez--.jpg
Viral
Caso Valeria Márquez: Ya pasó un año del crimen y NO HAY detenidos, ¿qué dicen las autoridades de Jalisco?
El 13 de mayo de 2025, la influencer fue ejecutada en su salón de belleza... Sigue sin haber una sola orden de aprehensión.
Mayo 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tiene una COSTILLA FRACTURADA en medio de su enfermedad incurable
...sin embargo, la conductora acudió al concierto de ‘Pandora’ en Toluca.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset destapa ruptura definitiva con su hermana Elsa: “hay que descartar la TOXICIDAD en todos sus niveles”
Hace unos años terminaron demandadas y con una orden de restricción; señalaron agresiones físicas y problemas de alcoholismo.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shakira.jpg
Famosos
Shakira interpretará por TERCERA VEZ la canción oficial del Mundial 2026: ‘Dai Dai’
El tema fue grabado en el estadio Maracaná y la estrella planetaria llena de emoción con sonidos caribeños.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez