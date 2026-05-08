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Vadhir Derbez no vendrá a México hasta resolver la demanda en su contra: “Me provocó una psicosis tremenda”

El actor asegura que detrás de la denuncia hay una extorsión a la que no cedió

Mayo 07, 2026 • 
Alejandro Flores
vadhir derbez denuncia abuso.jpg

Vadhir Derbez vive ahora en Estados Unidos

Instagram

Tras la denuncia presentada en contra de Vadhir Derbez por supuesto abuso, ha hecho que el actor tome ciertas decisiones.

El hijo de Eugenio Derbez asegura que la denuncia es falsa y que se da luego de un intento de extorsión.
Como informamos en TVyNovelas, la víctima sería una modelo estadounidense de 19 años que señala a Vadhir de haberla atacado.
La demanda fue presentada el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales en la CDMX y se hizo pública este 6 de mayo.
El actor ha respondido públicamente a la acusación mostrando públicamente presuntas conversaciones en las que se le exige dinero a cambio de no hacer la denuncia.
Ni la denunciante ni su equipo legal han aparecido públicamente para responder a estas acusaciones.
TE RECOMENDAMOS: Otra desgracia para los Derbez: Tras estafa a José Eduardo, revelan que a Vadhir lo están extorsionando

¿Vadhir Derbez volverá a México?

Mientras tanto, Vadhir sí habló en una larga entrevista con el programa “De primera mano” en el que aseguró que por ahora no retomará sus actividades en México.
Vadhir vive desde hacer varios años en Estados Unidos aunque una gran parte de su trabajo como actor y cantante se desarrolla en México.
Al preguntarle claramente si volverá a México (la entrevista fue vía remota), el actor contestó:

“Obviamente tengo compromisos de trabajo y cosas... pero esto me sobrepasó... tenemos que esperar a que podamos resolver lo antes posible para poder seguir operando de manera normal, como debería y seguir trabajando desde donde pueda estar con las pruebas y todo lo que tenemos”.

La acusación de la modelo señala que cerca de las seis de la tarde el actor ingresó al camerino donde estaba ella junto con el resto de modelos que participaban en la grabación de un video de Derbez.

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MrPepe Rivero

Al verlas sentadas en el suelo por falta de sillas, le habría tomado la mano y llevado a su propio camerino, donde en un principio también estaba gente del equipo de producción.
Posteriormente, las demás personas salieron del sitio y ambos quedaron solos, junto al perro del intérprete. En ese momento, Vadhir le habría dado un beso sin su consentimiento y luego habría comenzado un contacto físico “no consensuado”.

Vadhir asegura que su vida ha cambiado

La reacción de Vadhir ha sido el rechazo a las acusaciones y señala que a nivel personal ha resentido el impacto.

“Imagínate la psicosis que te mete que cualquier otra persona con la que yo tenga cercanía puede hacer esto y no te enteras. ¿Cómo sigues confiando en tu círculo cercano? Y más en mi carera que conocemos gente nueva todo el tiempo”.

Dice Vadhir que por ahora buscará demostrar públicamente y en tribunales su inocencia . es

vadhir derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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