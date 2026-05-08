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Janet Kushner de JAUJA Cocina Mexicana REAPARECE en su canal de YouTube con una imagen que vale más que mil palabras

Durante más de un mes había dejado de publicar videos. Hoy recupera su sonrisa.

Mayo 08, 2026 • 
MrPepe Rivero
jauja-cocina-mexicana.jpg

Janet Kushner de JAUJA Cocina Mexicana reaparece en su canal de YouTube

YouTube/JaujaCocinaMexicana

Durante un mes hubo preocupación porque Janet Kushner dejó de publicar videos en su canal de JAUJA Cocina Mexicana, que se ha convertido en un referente de YouTube para disfrutar de deliciosas recetas.

Hace unos días, te contamos que la triste razón por la que había abandonado su canal era la salud comprometida de su esposo Jack, quien funge como camarógrafo y comensal en el Canal de YouTube.

“Mi amado marido y camarógrafo recibió malas noticias de salud y hemos estado de doctor en doctor y les confieso que no hemos tenido ni el tiempo ni la cabeza para grabar las recetas”, había dicho Janet sobre el tema.
jauja-esposo-jack.jpg

Pero hay buenas noticias para Janet Kushner...

Este 7 de mayo, Jauja Cocina Mexicana volvió a publicar un video, con Janet con una sonrisa de oreja a oreja, pues estaba junto a su marido Jack.

La imagen que vale más de mil palabras es ver a la pareja unida y sana, luego de los problemas que atravesaron.

“Muchísimas gracias por su cariño y bendiciones, han sido una fuente y un manantial y esperanza y de fe durante estos tiempos muy difíciles”, dijo Jack.

El pretexto fue la celebración del 10 de mayo, para lo cual, el señor Jack cocinó un espagueti eojo con aromáticos en salsa de jitomate con crema, queso, queso crema Philadelphia y pimiento morrón rojo asado.

Cabe mencionar que Jauja significa paraíso, prosperidad, abundancia. Después de más de una década, a Janet ya le publicaron un libro con sus mejores recetas.

Jauja Cocina Mexicana
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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