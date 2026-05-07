A 10 años de dejar el alcohol, el Mimoso anuncia su retiro y dice por qué lo hace

El Mimoso tomó la decisión de retirarse de los escenarios debido a cierto hartazgo de la vida del músico.

Es, dice, una de las respuestas que Dios le dio cuando dejó el alcohol. El cantante de regional mexicano ha sido siempre honesto respecto a la manera en que las adicciones afectaron las primeras dos décadas de su carrera.

Pero desde 2016 su vida dio un giro y ahora tiene la convicción de que su camino es otro muy diferente al del ajetreo de las giras.

“Llevo mas de 33 años de músico, y ahora quiero ser una persona normal, viajar con mi hijo... a veces es muy difícil viajar en avión, llegar a los escenarios y tantas y tantas horas”, dice el cantante.

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¿Cuándo se retirará el Mimoso?

Lo que prepara para su retiro es una larga gira, probablemente de hasta dos años, en la que agradecerá al público por el apoyo que ha recibido desde que inicio su carrera de cantante en 1993.

“Llevo muchos años en este trabajo. Imagínate cuánta gente ama mi música en sus ciudades... como que irme nomás de la noche a la mañana sería un poco grosero y no valorar el cariño”.

El Mimoso dice que su retiro, sin embargo, no es de la música, sino solamente de los conciertos. Desde hace varios años, el cantante combina su trabajo en regional mexicano con la música cristiana y esa es otra faceta que desea explorar.

