María Elena Saldaña revela que padece una ENFERMEDAD INCURABLE; esto se sabe sobre su salud

La actriz y comediante María Elena Saldaña, mejor conocida como ‘La Güereja’, generó preocupación al dar a conocer que tiene una enfermedad incurable y que le provoca inestabilidad y luxaciones constantes en los hombros.

Esta revelación arroja luz sobre los recientes incidentes en los que se ha visto envuelta en eventos y sets de grabaciones. Y es que en menos de seis meses, María Elena sufrió al menos tres caídas, mismas a las que les restó importancia, sin embargo, ante un diagnóstico preciso descubrió que posee una excesiva elasticidad en sus tejidos.

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¿Cuál es la enfermedad incurable que padece ‘La Güereja’?

La propia actriz explicó que se trata de un padecimiento llamado hiperlaxitud ligamentaria que se da cuando los ligamentos encargados de sostener las articulaciones tienen una elasticidad mayor a la normal. Este contratiempo impide que los huesos se mantengan en su sitio con firmeza, lo que facilita la aparición de esguinces o la sensación de que las piezas óseas “se salen”.

Saldaña aseveró que el primer episodio que enfrentó ocurrió cuando tenía 13 años y desde entonces desarrolló diversas complicaciones físicas.

Con el paso del tiempo, la actriz desarrolló la capacidad de identificar las señales previas a una luxación. Incluso desveló que aprendió a “acomodarse” el hombro por su cuenta, esto para evitar intervenciones médicas invasivas.

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María Elena expresó que el diagnóstico influyó directamente en sus decisiones laborales, particularmente tuvo que decirle que no a los proyectos que le exigían alto esfuerzo físico.

Y aunque la enfermedad supone retos especiales, no ha pensado en un retiro definitivo de los escenarios, sin embargo, confesó que en ciertos periodos se aleja del ojo público para sobrellevar la enfermedad y vivir más tranquila.