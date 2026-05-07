Venden el álbum del Mundial 2026 en Tepito, ¡pero con estampas de Chabelo!

Como cada cuatro años, el furor por el Mundial de Futbol trae consigo otra pasión: la de los coleccionistas que quieren llenar su álbum con los jugadores que participan.

Este año el Mundial se celebra en tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos. El hecho de que nuestro país sea uno de los anfitriones aumenta la ansiedad de los coleccionistas por tener el álbum.

En redes sociales comenzaron a circular supuestos archivos en PDF que tendrían las imágenes de las estampas listas para imprimirlas y generar su propio álbum.

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Pero también ha surgido otra forma de tener a los cerca de 1500 futbolistas que estarán en la competencia: En Tepito hay puestos en los que se ofrece en venta no sólo el álbum y sus sobres de estampas en forma tradicional, también por pedido.

Por ejemplo, si la estampa que te falta es la de Lionel Messi, la puedes encontrar entre 150 y 250 pesos. Cristiano Ronaldo está incluso un poco más caro porque, según explican los vendedores de Tepito, su estampa sale menos veces en los sobres.

Un creador de contenido llamado Luis G, acudió también al tianguis de San Felipe de Jesús (famoso por su extensión) en donde compró un sobre cerrado... ¡y solamente le salieron tres estampas!

¿Estampas reales o piratas del álbum del Mundial 2026?

La sospecha de los usuarios de redes sociales es que probablemente se trate de sobres adulterados y que las estampas podrían ser también piratas, creadas con diseño o con Inteligencia Artificial.

Otro creador de contenido hizo el “unboxing” de su álbum y sus sobres que compró, dijo, en Tepito y resultó peor.

Al destapar sus sobres se dio cuenta de que fue víctima de una estafa ya que le salió la estampa de “Liondrel Pepsi” y de “Visco Jr”

Enojado por la estafa, el joven abrió más sobres y entonces, entre risas y llanto, mostró la estampa más bizarra:

“Me tocó hasta Chabelo”.

Efectivamente mostró una estampa donde aparece el “amigo de todos los niños”, con el uniforme negro de la selección mexicana.

De acuerdo con la anécdota del joven, los sobresitos estaban en 5 pesos.

“Y la verdad tuve que aprovechar y me compré 100 sobresitos”.

Algunos coleccionistas han alertado sobre la posible piratería de las estampas que pueden ser recreadas también con Inteligencia Artificial y recordaron que en realidad, la editorial que publica el álbum cada cuatro años tiene un servicio al cliente en el que cualquiera puede pedir por correo la estampa que necesite y cuesta solamente 8 pesos.