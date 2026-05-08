SEP acorta el Calendario Escolar 2025-2026 por el Mundial, pero la presidenta dice que apenas es una propuesta

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las secretarías de Educación de las entidades federativas informaron el acuerdo unánime para realizar un ajuste al calendario escolar 2025-2026 para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior a nivel nacional, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol de la FIFA 2026. El resultado: es que el fin de cursos se adelanta al 5 de junio.

Esta decisión colegiada se dio en el marco de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde se plantearon necesidades expuestas con anticipación por 10 entidades federativas, así como una solicitud presentada en reuniones de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

¿Cómo quedarían las fechas del Calendario Escolar?

Como parte de este acuerdo, encabezado por el secretario de Educación Pública y presidente de este órgano colegiado, Mario Delgado Carrillo y las 32 autoridades educativas, acordaron que la conclusión del ciclo escolar se adelantará al próximo 5 de junio.

Las labores administrativas de cierre concluirán el 12 de junio y el Consejo Técnico Escolar (CTE) previsto para el 29 de mayo, se cambia al 8 de junio.

Asimismo, se determinó por este órgano colegiado que el 10 de agosto terminará el receso escolar para que en esa semana las comunidades escolares regresen a sus actividades y participar en sesiones de CTE fase intensiva y preparar el inicio del siguiente ciclo lectivo.

Posteriormente, para no comprometer el desarrollo del plan y programas de estudio del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes, enfocadas en reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes.

El arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto en todas las escuelas públicas y privadas de Educación Básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN).

🔴 | Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. 👇 pic.twitter.com/dwXtX3KfzR — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

Pero la presidenta Sheinbaum ya dijo que apenas es una propuesta

Horas después del anuncio, durante la Mañanera del viernes 8 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo:

“Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es una decisión de Mario. También a solicitud de maestros que se adelantaran las vacaciones por el mundial”.

Insistió: “No hay un calendario definido, es importante que los niños no pierdan clases, en el marco de este gran momento que va a vivir el país”.