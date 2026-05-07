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A Kenia Os le hicieron brujería y Mhoni Vidente le recomienda el ritual que la puede salvar

Mayo 06, 2026 • 
Alejandro Flores
kenia os.jpg

Kenia Os necesita una limpia

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“Kenia Os está embrujada”.

Así de tajante es Mhoni Vidente cuando ve las cartas del tarot que le salen a la cantante y novia de Peso Pluma.
Kenia Os tuvo varios contratiempos en la gira que terminó hace una semana. Y luego tuvo la cancelación de la colaboración que iba a tener con Danna y Belinda y sobre la cual Martha Figueroa reveló que fue Kenia la que no pudo encajar del todo en el proyecto.
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“Por ejemplo, ‘oye, vamos a hacer esto’. ’No sé, déjame preguntarle a la disquera’, contestaba Kenia, porque ellos son los que dicen, y que ellas dos decían ‘¿qué? Pero si nosotras somos las que le decimos a la disquera lo que tiene que hacer. O sea, como que ellas sentían que ya mandaban y ya traían otras decisiones y Kenia todavía andaba un poco teniendo que depender un poco más de alguien para tomar decisiones o que quería una cosa distinta a la que querían ellas y que ya no se entendieron. ¿Qué dijeron?, ‘¿sabes qué? Mejor sin Kenia’”, contó Figueroa.

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Alejandro Flores

¿Por qué embrujaron a Kenia?

Mhoni Vidente explica que todos esos problemas no son sino manifestaciones de la brujería que le aventaron.
La buena noticia es que Mhoni tiene la solución para revertir esa brujería y se la dejó en un mensaje.

  • Kenia, yo te recomiendo una buena limpia con agua bendita.
  • Hay que leer el Salmo 140 de la Biblia
  • Prende tu cirio pascual
  • Cómprate un pulsera roja

Mhoni Vidente no se explica, por cierto, cómo es que Kenia atraviesa por estas vicisitudes cuando su novio Peso Pluma “se sabe todo lo de los santos”.
Explicó, finalmente, que la causa de esa brujería es la envidia de alguien que está cerca de ella.

Kenia Os Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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