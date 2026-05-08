Caso Valeria Márquez: Ya pasó un año del crimen y NO HAY detenidos, ¿qué dicen las autoridades de Jalisco?

El 13 de mayo de 2026 se cumple un año del crimen que arrebató la vida a la creadora de contenido Valeria Márquez, mientras estaba transmitiendo en TikTok desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.

Un sujeto que se hizo pasar por repartidor ingresó al local y le disparó en múltiples ocasiones casi a quemarropa. La escena quedó parcialmente registrada en redes sociales y generó una ola de indignación a nivel nacional.

Valeria estaba acompañada por una mujer, quien no gritó y tomó el celular de la empresaria para terminar la transmisión en vivo por TIkTok, por lo que se alcanzó a ver su rostro.

Las investigaciones iniciales revelaron que las cámaras de seguridad interiores del establecimiento no funcionaban, lo que dificultó el análisis de los hechos. Sin embargo, versiones no oficiales indican que una cámara exterior habría sido retirada días antes del atentado, lo que sugiere que el ataque pudo haber sido planeado con antelación.

¿Qué dice la Fiscalía de Jalisco sobre el caso?

A un año de que Valeria Márquez fue asesinada, la Fiscalía de Jalisco admite que no hay una sola orden de aprehensión. Se limitan a declarar que siguen trabajando con avances, pero no hay detenidos.

El Fiscal de Jalisco, Salvador González, dijo: “Todavía no tenemos órdenes de aprehensión pero seguimos trabajando para identificar a los responsables. Insisto, ha habido avances, pero estamos seguros de que vamos a encontrar a los responsables”

“Seguimos trabajando con algunos temas de identificación de personas, de algunos vehículos, de información de inteligencia que estamos trabajando”, dijo a la prensa.

10 meses después del crimen, el salón de belleza seguía intacto, con cordones de las autoridades para evitar el paso al sitio que funciona como evidencia del caso.

Una nueva testigo reveló que el repartidor NO habría disparado contra Valeria Márquez

El youtuber Fabián Pasos, conocido como Mafian, difundió un video en el cual una mujer identificada como “Paola” aseguró haber presenciado el momento exacto en el que Valeria fue asesinada. Según su testimonio, el supuesto repartidor no fue quien disparó, como se había sostenido inicialmente, sino Erika, quien se encontraba a corta distancia de la víctima.

La supuesta testigo de los hechos relató que estaba afuera del local, donde revisaba horarios en un vidrio, cuando observó cómo el repartidor preguntó por Valeria. La influencer respondió afirmativamente, momento en el que, según Paola, Erika extrajo un arma y disparó tres veces seguidas. También mencionó haber escuchado un cuarto disparo, pero ya no lo vio porque se marchó rápidamente del lugar por temor.

“Erika sacó la pistola y le disparó a Valeria, tres veces seguiditas. El repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui”, declaró Paola en el video.

Tras estos dichos, la abogada Jazmín Escamilla, representante legal de Erika, salió en su defensa para afirmar que su clienta es inocente y que ha sido injustamente atacada en redes. Escamilla aseguró que Erika se encuentra emocionalmente afectada por los hechos y que está cooperando con las autoridades. “Erika fue contratada únicamente por motivos laborales. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No tuvo participación en el crimen”, expresó la defensora.

También denunció que los comentarios en redes han generado una persecución digital contra Erika, lo que constituye una forma de violencia que podría tipificarse como ciberacoso, según el Código Penal de Jalisco.