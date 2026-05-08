ARMY encuentra a madre e hija que lloraron en el zócalo y CONMOVIERON A TODOS y les regalan boletos para BTS

“Te acabamos de ver, muchas gracias. Mi amor, nos quieren llevar al concierto. Muchas gracias”.

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que aparecían una madre y su hija que se fundían en emoción, llanto y abrazos durante el saludo que la banda BTS ofreció desde Palacio Nacional.

La agrupación surcoreana, mediante la invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, logró reunir a más de 50 mil ARMYs en el Zócalo de la ciudad.

Las imágenes que conmovieron a todo internet sacudieron en particular los corazones de las jóvenes que se dieron a la tarea de ubicar a la madre e hija, identificadas como Ceci y Sol.

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Fue la creadora de contenido Pao Valencia quien dio a conocer que consiguieron entradas para Ceci y Sol para uno de los recitales de la banda.

“Ya logramos contactarlas, estoy feliz, ya les informé que las vamos a llevar al concierto del sábado”, dijo la influencer, quien también compartió el consentimiento de la familia para difundir los hechos a través de un clip.

En el mismo video, se escucha a la madre agradecer la sorpresa en un audio: “Te acabamos de ver, muchas gracias. Mi amor, nos quieren llevar al concierto. Muchas gracias”. Sol, la hija, también reaccionó entre lágrimas.

La entrega de los boletos refuerza el sólido vínculo de la comunidad ARMY, que, según la creadora de contenido, demuestra ser “el fandom más chido de todo el mundo”.

Fue el pasado 6 de mayo cuando la presidenta de México convocó a las seguidoras de la banda para reunirse frente a Palacio Nacional para ver a la banda surcoreana desde el balcón.

Un día después, en su conferencia matutina, Sheinbaum indicó que el encuentro tenía como única misión permitir a las seguidoras de BTS ver a sus ídolos dado que la gira ‘ARIRANG’ agotó las tres fechas en el Estadio GNP Seguros y no fue posible abrir más conciertos.

La presidenta envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung para solicitarle que se abrieran más recitales, sin embargo, la respuesta llegó con agradecimiento sin que pudieran concretarse nuevas funciones.

En tanto, las seguidoras de BTS volvieron a sumar fuerzas y lograrán convertir un sueño en realidad al regalarle a Ceci y a Sol la oportunidad de estar en el show de la agrupación el próximo sábado.