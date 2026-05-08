Hoy Soy El Chef: Cardiaca eliminación en el programa ‘Hoy’ dejó fuera a querida pareja

Este viernes 8 de mayo fue día de eliminación en “Hoy Soy El Chef”, la cocina donde todos quieren estar, dentro del programa Hoy.
Después de sumar puntos de la semana, voto del público y calificaciones secretas, las parejas salvadas de la semana fueron:
Omar Fierro y Nicola Porcella - Con 30 puntos
Jessica Segura y Mariana Botas - Con 30 puntos
Ana Caty Hernández y Tania Rincón - Con 28 puntos
Andrea Escalona y Jimena Longoria - Con 28 puntos
Las parejas que fueron a sentencia, para salvar su participación en la competencia, fueron:
Arath De la Torre con Shiky
El Diablito con Adriana Leal
Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra
Galilea Montijo y Claudia Troyo
En el primer reto, de preparar un pozole al estilo de Marisol González, la conductora salvó a Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra, por lo que quedaron solo tres parejas.
Después del segundo reto, de preparar crepas, las parejas salvadas fueron:
El Diablito con Adriana Leal
Galilea Montijo y Claudia Troyo
Por tal motivo, la segunda pareja ELIMINADA de la competencia fue: Arath De la Torre con Shiky
Cabe recordar que Jorge Loza y Mayte Carranco fueron la primera pareja eliminada de esta temporada 2026, donde no importa la fama, sino el sazón.