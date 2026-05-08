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Hoy Soy El Chef: Cardiaca eliminación en el programa ‘Hoy’ dejó fuera a querida pareja

Después de varias tragedias culinarias, se decidió el destino de un par de participantes.

Mayo 08, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Hoy Soy El Chef

José Luis Ramos

Este viernes 8 de mayo fue día de eliminación en “Hoy Soy El Chef”, la cocina donde todos quieren estar, dentro del programa Hoy.

Después de sumar puntos de la semana, voto del público y calificaciones secretas, las parejas salvadas de la semana fueron:

Omar Fierro y Nicola Porcella - Con 30 puntos

Jessica Segura y Mariana Botas - Con 30 puntos

Ana Caty Hernández y Tania Rincón - Con 28 puntos

Andrea Escalona y Jimena Longoria - Con 28 puntos

Las parejas que fueron a sentencia, para salvar su participación en la competencia, fueron:

Arath De la Torre con Shiky

El Diablito con Adriana Leal

Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra

Galilea Montijo y Claudia Troyo

En el primer reto, de preparar un pozole al estilo de Marisol González, la conductora salvó a Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra, por lo que quedaron solo tres parejas.

Después del segundo reto, de preparar crepas, las parejas salvadas fueron:

El Diablito con Adriana Leal

Galilea Montijo y Claudia Troyo

Por tal motivo, la segunda pareja ELIMINADA de la competencia fue: Arath De la Torre con Shiky

Cabe recordar que Jorge Loza y Mayte Carranco fueron la primera pareja eliminada de esta temporada 2026, donde no importa la fama, sino el sazón.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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