Denuncian que víctimas del submarino ‘Titán’ fueron entregadas como “lodo” en “CAJAS DE ZAPATOS” a sus familias

“Este siniestro marítimo y la pérdida de cinco vidas eran evitables”.

A casi tres años de la implosión del sumergible ‘Titán’, la madre y esposa de dos de las víctimas reveló cómo le fueron entregados los restos de su hijo y esposo.

Christine Dawood ofreció una entrevista al diario británico ‘The Guardian’ y ahí compartió que los cuerpos de Shahzada Dawood y su hijo Suleman fueron recuperados nueve meses después del accidente ocurrido eñ 18 de junio de 2023.

Según indicó, lo que les entregaron cabían en dos pequeñas cajas del tamaño de una caja de zapatos.

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“No recibimos los cuerpos hasta nueve meses después […] Bueno, cuando digo cuerpos, me refiero a los restos que quedaron. Venían en dos cajas pequeñas, como cajas de zapatos”, señaló Dawood.

La madre de familia, quien originalmente también formaría parte del viaje para conocer los restos del ‘Titanic’ pero cedió su lugar a su hijo, describió que lo recuperado del fondo marino era una especie de “masa fangosa”.

Añadió que investigadores lograron extraer únicamente algunos restos mediante pruebas de ADN, sin embargo “no encontraron gran cosa”.

También afirma que le ofrecieron parte de los restos mezclados, pero ella prefirió no aceptarlos.

“Tenían una gran pila que no podían separar, todo ADN mezclado, y me preguntaron si yo también quería un poco. Pero dije que no, sólo lo que supieran que era de Suleman y Shahzada”, indicó.

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En agosto de 2025, la Junta de Investigación Marina concluyó que el accidente fue provocado principalmente por un diseño inadecuado del sumergible, la falta de certificaciones, mantenimiento deficiente y la ausencia de inspecciones rigurosas por parte de ‘OceanGate’.

El responsable de la investigación, Jason Neubauer, afirmó que “este siniestro marítimo y la pérdida de cinco vidas eran evitables”.