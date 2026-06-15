Detienen a extranjero que presuntamente abusaba sexu4lmente de un menor EN UN BALCÓN en Colombia

“En Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”.

Un hombre de origen estadounidense fue detenido en el norte Bogotá tras ser sorprendido en el momento exacto en que presuntamente abusaba de un menor de edad.

Fueron los vecinos quienes denunciaron el hecho ocurrido en una lujosa y exclusiva localidad de Usaquén.

A través de redes sociales circula un video en el que se escuchan los gritos desesperados de los residentes de la colonia, quienes observaban al abusador con el niño en un balcón de un departamento que fue rentado a través de un Airbnb, según las autoridades.

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Tras la denuncia, la Policía de Infancia y Adolescencia acudió al lugar y detuvo al ciudadano extranjero.

“Los niños están acompañados por un equipo de Defensoría de Familia que adelanta la verificación de derechos y garantiza su protección”, dijeron las autoridades.

COLOMBIA 🇨🇴 🚨 || Impactante caso de abuso infantil ocurrido en un balcón sobre la calle 106A con cr 19A, en norte de Bogotá.



Ciudadanos que presenciaron el hecho alertaron a la comunidad con gritos y la Policía Metropolitana ya hace presencia en la zona para judicializar al… pic.twitter.com/8vtZ0GYWK8 — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) June 14, 2026

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que el menor ya está en custodia y destapó que en el lugar había otros dos niños. Las edades de las víctimas eran 4, 7 y 15 años.En tanto, Migración Colombia confirmó que el criminal ingresó al país el pasado 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en calidad de turista. La policía entregó al capturado y dijo que deberá responder por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, confirmó que las secretarías de Gobierno y Seguridad del Distrito también acompañaron la denuncia.

“Serán la Fiscalía y las autoridades competentes quienes determinen qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades del caso”. Y ha rechazado el delito. “Quiero ser claro y enfático: en Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”.

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El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por las denuncias de abuso sexual con menores en Colombia.

En lo que va del 2026, las inadmisiones de extranjeros por presunto turismo con fines de explotacion sexual ya superan los 60 casos, frente a los 110 registrados durante todo 2025, según datos de Migración Colombia.