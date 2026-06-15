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Detienen a extranjero que presuntamente abusaba sexu4lmente de un menor EN UN BALCÓN en Colombia

Vecinos, al darse cuenta, gritaban desesperadamente para alertar a la policía.

Junio 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Agresor-sex4l.jpg

En redes sociales circulan las imágenes del estadounidense agrediendo a un menor de edad en Bogotá.

Policía de Bogotá/X

“En Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”.

Un hombre de origen estadounidense fue detenido en el norte Bogotá tras ser sorprendido en el momento exacto en que presuntamente abusaba de un menor de edad.

Fueron los vecinos quienes denunciaron el hecho ocurrido en una lujosa y exclusiva localidad de Usaquén.

A través de redes sociales circula un video en el que se escuchan los gritos desesperados de los residentes de la colonia, quienes observaban al abusador con el niño en un balcón de un departamento que fue rentado a través de un Airbnb, según las autoridades.

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Tras la denuncia, la Policía de Infancia y Adolescencia acudió al lugar y detuvo al ciudadano extranjero.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que el menor ya está en custodia y destapó que en el lugar había otros dos niños. Las edades de las víctimas eran 4, 7 y 15 años.

“Los niños están acompañados por un equipo de Defensoría de Familia que adelanta la verificación de derechos y garantiza su protección”, dijeron las autoridades.


En tanto, Migración Colombia confirmó que el criminal ingresó al país el pasado 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en calidad de turista. La policía entregó al capturado y dijo que deberá responder por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, confirmó que las secretarías de Gobierno y Seguridad del Distrito también acompañaron la denuncia.

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Ericka Rodríguez

“Serán la Fiscalía y las autoridades competentes quienes determinen qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades del caso”. Y ha rechazado el delito. “Quiero ser claro y enfático: en Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”.

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El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por las denuncias de abuso sexual con menores en Colombia.

En lo que va del 2026, las inadmisiones de extranjeros por presunto turismo con fines de explotacion sexual ya superan los 60 casos, frente a los 110 registrados durante todo 2025, según datos de Migración Colombia.

Agresión sexual abuso sexual menor edad
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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