Jenicka, hija de Jenni Rivera, sorprende con impactante transformación tras PERDER 40 KILOS

“Mi dinero no compró: disciplina, fuerza, consistencia, autocontrol, motivación, confianza. Mi dinero no compró una mente sana y mi corazón”.

La hija menor de la fallecida Jenni Rivera, Jenicka López, compartió en sus redes sociales su antes y después, y así presumió su nueva figura luego de perder 40 kilos.

La joven influencer también respondió a quienes le cuestionaron cómo logró obtener su cambio físico.

Jenicka compartió en su cuenta de Instagram su proceso de pérdida de peso, relatando que inició en 2022 y desde entonces, de forma natural, se deshizo de los kilos extras antes de someterse a cualquier cirugía estética.

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La hermana de ‘Chiquis’ explicó que, tras perder una considerable cantidad de peso, recurrió a una abdominoplastia y un Brazilian Butt Lift (BBL), este último es un procedimiento quirúrgico de aumento de glúteos que utiliza la propia grasa del paciente.

“El postoperatorio es la parte en la que tengo que esforzarme el doble y ser capaz de mantener aquello por lo que pagué. Comprado y hecho”, escribió.

“Mi dinero no compró: disciplina, fuerza, consistencia, autocontrol, motivación, confianza. Mi dinero no compró una mente sana y mi corazón”, expresó hija de ‘La Diva de la Banda’.

Sin embargo, fue enfatica en que las operaciones no fueron la solución principal, sino una etapa dentro del proceso.Añadió que el verdadero reto llegó después de las operaciones, pues la recuperación requirió más compromisos y cuidados para cuidar los resultados que obtuvo mediante la alimentación, ejercicio y disciplina.Al tiempo, Jenicka salió a presumir los resultados de su transformación y contestó a quienes afirman que su nueva figura es únicamente por las cirugías.NO TE VAYAS SIN LEER:

Finalmente, Jenicka cuestionó que muchas personas minimizan el esfuerzo de quienes atraviesan por un proceso de pérdida de peso, atribuyendo los resultados únicamente a las cirugías.