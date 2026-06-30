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Vende a su hija de 12 años por 25 mil pesos en Chiapas: mamá denuncia y LO ATRAPAN

Por primera vez se procesa un caso de una menor obligada a vivir con un adulto.

Junio 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El padre, identificado como Andrés ‘N’, quiso vender a su hija por 25 mil pesos.

Getty Images/Fiscalía Chiapas

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un hombre identificado como Andrés ’N’ fue detenido por el delito de cohabitación forzada, ya que intentó vender a su hija de 12 años por 25 mil pesos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que este es el primer caso que se judicializa.

En tanto, se sabe que la madre de la adolescente fue quien denunció los hechos y de acuerdo con la investigación, “el indiciado ofreció a su hija por 25 mil pesos, obligándola a vivir en cohabitación forzada con una persona adulta del sexo masculino, quien también responderá ante la ley”.

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El presunto responsable “se encuentra a disposición de la autoridad jurisdiccional”, al tiempo de manifestar que permanecerá “atento a este caso” y solicitará la pena máxima de hasta 30 años de prisión.

“Quiero dejar claro que los sistemas normativos o usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres y todo aquel que los violente va a enfrentar a la justicia”, subrayó el fiscal del caso.

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El delito de cohabitación forzada fue incorporado recientemente al marco legal de Chiapas como parte de una estrategia para erradicar prácticas de violencia de género y protección infantil.

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Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido durante años sobre casos de matrimonios infantiles y uniones forzadas en comunidades indígenas de distintas regiones del estado, donde niñas y adolescentes son entregadas a hombres adultos mediante acuerdos económicos.

abuso sexual adolescente niñas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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