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Hallan cuerpo de joven modelo bajo los escombros del sismo en Colombia; estaba con su madre y su hermano

La noticia puso de luto al mundo de la moda en el país

Agosto 12, 2026 • 
Alejandro Flores
terremoto colombia modelo muere.jpg

Calí fue una de las ciudades más afectadas

Getty Images / Instagram

Este martes, apenas un día después del terremoto terrible que impactó a Colombia, se dio a conocer una lista de personas cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en el edificio Ana Pilar, en Cali.

Ahí fue cuando se descubrió una tragedia para el mundo del modelaje: Antonia Lozano, joven promesa de la pasarela latinoamericana, estaba en la lista.
Peor aún todavía, también se halló el cuerpo de Emilio Lozano, su hermano. Y horas más tarde se confirmó también el hallazgo del de su madre Paola.
El diario El País, de Colombia, informó:

“Al parecer, Antonia habría estado bajo los escombros del edificio Ana Pilar, ubicado en la Avenida Guadalupe con Calle 3, donde se siguen adelantando las labores de búsqueda y rescate de los residentes que quedaron atrapados en el lugar”.

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El mensaje con el que se informó la muerte de Antonia Lozano

La magnitud del sismo fue de 7.4 y ha provocado una emergencia nacional en el país sudamericano debido a la cantidad de edificios derrumbados.

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La cifra de personas muertas, lesionadas, damnificadas y desaparecidos todavía no se puede precisar pero la autoridad colombiana ha informado el registro confirmado de 188 fallecidos.
Entre ellos, la modela Antonia Lozano, su hermano y su madre.

“Con profundo e inefable dolor despedimos a nuestra modelo Antonio Lozano. Ayer partió en compañía de su hermano Emilio y su mamá Paola al encuentro don Dios. Mucha fortaleza a sus familiares y amigos y a todos quienes tuvimos la fortuna de compartir sus risas y ver sus progresos personales”, publicó a agencia de modelos Ángeles, done trabajaba.

Terremoto Colombia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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