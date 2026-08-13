Hallan cuerpo de joven modelo bajo los escombros del sismo en Colombia; estaba con su madre y su hermano

Este martes, apenas un día después del terremoto terrible que impactó a Colombia, se dio a conocer una lista de personas cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en el edificio Ana Pilar, en Cali.

Ahí fue cuando se descubrió una tragedia para el mundo del modelaje: Antonia Lozano, joven promesa de la pasarela latinoamericana, estaba en la lista.

Peor aún todavía, también se halló el cuerpo de Emilio Lozano, su hermano. Y horas más tarde se confirmó también el hallazgo del de su madre Paola.

El diario El País, de Colombia, informó:

“Al parecer, Antonia habría estado bajo los escombros del edificio Ana Pilar, ubicado en la Avenida Guadalupe con Calle 3, donde se siguen adelantando las labores de búsqueda y rescate de los residentes que quedaron atrapados en el lugar”.

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El mensaje con el que se informó la muerte de Antonia Lozano

La magnitud del sismo fue de 7.4 y ha provocado una emergencia nacional en el país sudamericano debido a la cantidad de edificios derrumbados.

La cifra de personas muertas, lesionadas, damnificadas y desaparecidos todavía no se puede precisar pero la autoridad colombiana ha informado el registro confirmado de 188 fallecidos.

Entre ellos, la modela Antonia Lozano, su hermano y su madre.