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Expulsan a Azalia de “Survivor"; sus haters sospechan que fingió su lesión en la rodilla

La influencer se quedó a una semana de la final en el reality show

Agosto 15, 2026 • 
Alejandro Flores
azalea survivor.jpg

Azalea

Captura Instagram / Survivor

Azalia Ojeda fue eliminada de Survivor y se quedó a una semana de su término.

El reality show está en su etapa final y Azalia fue la última eliminada antes de su último capítulo. Durante esta temporada, Azalea fue una de las figuras más polémicas pus tuvo enfrentamientos con varios otros integrantes como Anahí y Javi, a quienes tenía en la mira para eliminarlos.
A pesar de su esfuerzo por competir con honestidad, Azalia se ganó una gran cantidad de comentarios negativos a su salida del reality show.
En el perfil oficial de Survivor, muchos de los comentarios la señalaron por haber manipulado varias situaciones dentro de la competencia, incluyendo el hecho de haber escondido un tótem.
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La propia Azalea respondió: “Yo creo que todos los seres humanos somos manipuladores; la manipulación no es mala, siempre y cuando tengas un límite; y en este juego se trata justamente de eso: saber manejar la manipulación”.
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¿Qué dijo Azalia sobre su expulsión?

También habló sobre la impresión que quedó entre el público de que rechazaba de manera sistemática a los hombres.

“Yo no odio a los hombres, estoy mucho a favor de las mujeres pero sin odiar a los hombres, que tienen todo mi respeto”.

Pero el elemento más polémico fue su lesión en la rodilla, de la cual se quejó constantemente en los últimos días de su competencia.

"¿No que le dolía la rodilla? No sé como se puede sentar así”, dijo en relación a la postura de meditación con la que estuvo durante casi diez minutos para dar la entrevista de salida para el reality show.

Azalia Survivor México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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