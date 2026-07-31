Hallan MUERTA Y ATADA a pareja mientras su bebé veía todo; el esposo había sido deportado de EE.UU.

Una pareja que se reunió en Guatemala luego de que el esposo fuera deportado de Estados Unidos apareció asesinada a tiros en un campo de caña de azúcar. Nixon Giovanni Pérez Paz, de 43 años, y su esposa, Glendy Marisol González de la Cruz, de 35 años, quienes vivían en Overland, Misuri, fueron hallados sin vida mientras la hija de la pareja estaba viva junto a ellos.

Las autoridades indicaron que ambos tenían las manos atadas detrás de la espalda. Pérez Paz parecía haber sufrido una herida de bala detrás de la espalda, mientras que su pareja tenía una herida en la cabeza.

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Medios locales indicaron que los tres hijos de la pareja fueron puestos al cuidado de familiares después de los asesinatos.

En tanto, las autoridades no han identificado públicamente a algún sospechoso o motivo concreto.

Se sabe que las muertes ocurrieron semanas después de que González de la Cruz regresara a Guatemala con sus tres hijas para luego reunirse con Pérez Paz, quien había sido deportado.

Trascendió que el padre de familia y su hermano fueron detenidos por ICE mientras iban a su trabajo.

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Posteriormente, se supo que tras la deportación, la madre de familia permaneció en Misuri con sus hijas antes de decidir regresar a Guatemala para reunirse con su esposo.