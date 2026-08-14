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Cae estructura metálica de una tonelada en Interlomas y m4ta a conductora que IBA PASANDO

Hacían trabajos en el exterior de un centro comercial sin cerrar la circulación ni señalizar.

Agosto 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Interlomas.jpg

En Interlomas, una pesada estructura cayó y cobró la vida de una mujer.

Cámaras C5

Este viernes 14 de agosto se vivió un caos en Huixquilucan luego de que cayera una estructura encima de un vehículo, en el bulevar Interlomas, en el Estado de México. El saldo fue una persona muerta.

Autoridades confirmaron que una mujer perdió la vida en el lugar de los hechos.

Primeros reportes, anunciaron que el fatal accidente ocurrió sobre el Bulevar Interlomas, frente al centro comercial Paseo Interlomas.

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Una cámara de seguridad captó el momento exacto de la caída de la estructura. También se observa a varios trabajadores que se encontraban justo en la zona del colapso, donde se realizaban maniobras.

Cabe destacar que durante los trabajos, la circulación no fue cerrada ni tampoco había señalización.

Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM), se presentaron para realizar las diligencias y poder retirar el cadáver. Y con ayuda de una grúa especial levantaron la pesada estructura para que los bomberos extrajeras el cuerpo y colocarlo en la unidad forense.

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Las investigaciones continuarán para establecer si la estructura que causó la tragedia se desprendió de la pared o si un camión con revolvedora de cemento la golpeó causando su derribo.

Estado de México Accidente muerto
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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