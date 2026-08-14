Cae estructura metálica de una tonelada en Interlomas y m4ta a conductora que IBA PASANDO

Este viernes 14 de agosto se vivió un caos en Huixquilucan luego de que cayera una estructura encima de un vehículo, en el bulevar Interlomas, en el Estado de México. El saldo fue una persona muerta.

Autoridades confirmaron que una mujer perdió la vida en el lugar de los hechos.

Primeros reportes, anunciaron que el fatal accidente ocurrió sobre el Bulevar Interlomas, frente al centro comercial Paseo Interlomas.

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Una persona perdió la vida por la caída de un estructura sobre su vehículo en Huixquilucan, Estado de México.



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Una cámara de seguridad captó el momento exacto de la caída de la estructura. También se observa a varios trabajadores que se encontraban justo en la zona del colapso, donde se realizaban maniobras.

Cabe destacar que durante los trabajos, la circulación no fue cerrada ni tampoco había señalización.

Una persona perdió la vida por la caída de un estructura sobre su vehículo en Huixquilucan, Estado de México.



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Terrible accidente frente a Paseo Interlomas, revolvedora tiro parte de la estructura, que a su vez cayo sobre el frente de una SUV.#Huixquilucan pic.twitter.com/eY9rQPXkmN — Huixquilucan 2.0 (@Huitzquillocan2) August 14, 2026

Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM), se presentaron para realizar las diligencias y poder retirar el cadáver. Y con ayuda de una grúa especial levantaron la pesada estructura para que los bomberos extrajeras el cuerpo y colocarlo en la unidad forense.

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‼️ASÍ SUEDO LA CAMIONETA DONDE VIAJABA LA MUJER QUE FALLECIÓ AL CAERLE UN ANUNCIO PUBLICITARIO DE PASEO INTERLOMAS #HUIXQUILUCAN‼️



🚨el cuerpo fue rescatado y trasladado al anfiteatro de la @FiscaliaEdomex pic.twitter.com/accLweqjke — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) August 14, 2026

Las investigaciones continuarán para establecer si la estructura que causó la tragedia se desprendió de la pared o si un camión con revolvedora de cemento la golpeó causando su derribo.