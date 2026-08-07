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Famoso modelo PIERDE EL CONTROL de auto alquilado para comercial y muere al caer por un precipicio

Equipos de emergencia intentaron reanimarlo, pero sus heridas resultaron fatales.

Agosto 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Manoel ‘Mano’ Machinek perdió la vida a los 37 años tras sufrir un accidente automovilístico.

Instagram/YouTube

Medios internacionales reportan la muerte del modelo Manoel ‘Mano’ Machinek, quien perdió la vida a los 37 años tras sufrir un accidente automovilístico mientras grababa un comercial.

La producción del anuncio se encontraba en la zona montañosa de Mottarone, cerca de Gignese y del Lago Mayor en el norte de Italia.

Se sabe que el también fotógrafo y estrella de reality shows conducía un Porsche 993 RS, alquilado para grabar el comercial, cuando perdió el control en una curva y terminó fuera de la carretera cayendo por una pendiente pronunciada e impactándose contra un árbol.

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Equipos de emergencia intentaron reanimarlo, pero sus heridas resultaron fatales, indica la prensa.

Por su parte, la influencer María Maksimovic, su pareja, compartió un emotivo mensaje de despedida en el que recordó la pasión que sentía por los autos.

“Mi amado Mano murió en un trágico accidente de tráfico mientras hacía algo que amaba más que casi cualquier otra cosa en el mundo: conducir”, escribió en redes y agregó: “Me parte el corazón que aquello que tanto amaba se haya convertido en el momento en que tuve que despedirme de él”.

¿Quién era ‘Mano’ Machinek?

Nació en Alemania, pero residía en Suiza, donde se desarrolló como fotógrafo, modelo, ingeniero e influencer.

Su fama llegó en 2022 cuando apareció junto a su pareja, María Maksimovic, en la primera temporada de ‘Forsthaus Rampensau’, un reality show que se transmitió por ATV en Austria.

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Descanse en paz.

modelo comercial Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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