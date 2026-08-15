Doña Alegría pone en su lugar a Gala Montes por querer que pelee con su mamá

La propuesta de Gala Montes emocionó incluso a Poncho de Nigris.

Durante una transmisión en vivo, la actriz de pronto tuvo un momento de “iluminación” y le propuso a gritos a Poncho que en el siguiente Ring Royale peleen sus mamás: Lety De Nigris (conocida como Doña Alegría) contra Crista Montes.

La propuesta le llegó a Poncho quien respondió en redes sociales no solamente que aceptaba la propuesta, sino que ya estaba pactada.

Su mamá, sin embargo, lo puso en su lugar:

“Ese niño es un Pinocho, qué mentiroso, es un súper Pinocho”.

TE RECOMENDAMOS: Moisés Peñaloza ganó la salvación y se quitó como nominado; ya lo comparan con Sian Chiong

¿Qué le dijo Gala Montes a doña Alegría?

Doña Alegría expuso que la diferencia de edades es razón suficiente para rechazar cualquier propuesta de pelea en Ring Royale.

“Gala no se imagina que su mamá tiene 55 años y yo tengo 74; obviamente que me va a pegar, es otra edad”.

Aunque incluso de habló de una cifra en dólares para que doña Lety se subiera al ring, ella lo rechaza de manera contundente.

“Claro que no, me desbaratan... mejor nada más que me den el millón de dólares”.

Y zanjó la discusión con un mensaje para Montes.

“Gala, pelea tú, déjate de poner a pelear... bueno a tu mama sí, si quieres ponla a pelar pero con otra. Yo soy una diva, estoy muy grande, no lo haría”.

@tiktokeandoplus Lety Denirgis le contesta a Gala Montes!! Luego de que Gala Montes propusiera a Lety Denigris pelear con su madre Crista Montes en Ring Royale, es la misma Lety quien le responde a Gala. Lety Alegría, como también es conocida, estuvo presente en una de sus pastelerías en Monterrey donde convivió con sus clientes y atendió a la prensa. #letydenigris #doñaalegriapasteleria #ponchodenigris #galamontes #ringroyale ♬ sonido original - TikTokeandoMx - TikTokeandoMx

En cuanto a Ring Royale, Poncho de Nigris anunció que ya está armando el cartel.

