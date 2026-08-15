Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Doña Alegría pone en su lugar a Gala Montes por querer que pelee con su mamá

La mamá de Poncho de Nigris rechazó pelar contra la mamá de Gala

Agosto 14, 2026 • 
Alejandro Flores
doña alegria gala montes.jpg

Doña Alegría

Captura YouTube Aldo de Nigris

La propuesta de Gala Montes emocionó incluso a Poncho de Nigris.

Durante una transmisión en vivo, la actriz de pronto tuvo un momento de “iluminación” y le propuso a gritos a Poncho que en el siguiente Ring Royale peleen sus mamás: Lety De Nigris (conocida como Doña Alegría) contra Crista Montes.
La propuesta le llegó a Poncho quien respondió en redes sociales no solamente que aceptaba la propuesta, sino que ya estaba pactada.
Su mamá, sin embargo, lo puso en su lugar:

“Ese niño es un Pinocho, qué mentiroso, es un súper Pinocho”.

TE RECOMENDAMOS: Moisés Peñaloza ganó la salvación y se quitó como nominado; ya lo comparan con Sian Chiong

¿Qué le dijo Gala Montes a doña Alegría?

Doña Alegría expuso que la diferencia de edades es razón suficiente para rechazar cualquier propuesta de pelea en Ring Royale.

“Gala no se imagina que su mamá tiene 55 años y yo tengo 74; obviamente que me va a pegar, es otra edad”.

Aunque incluso de habló de una cifra en dólares para que doña Lety se subiera al ring, ella lo rechaza de manera contundente.

“Claro que no, me desbaratan... mejor nada más que me den el millón de dólares”.
Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’
La actriz es la segunda concursante que ingresará al aislamiento y a las actividades del campo.
Agosto 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
¿Ivonne Montero es la segunda concursante de ‘La Granja VIP’? LAS PISTAS podrían confirmarla
Agosto 07, 2026
Famosos
Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’
Agosto 10, 2026
Famosos
Carlos Trejo es el PRIMER CONFIRMADO para ‘La Granja VIP 2’: “va a pasar algo y quiero estar presente”
Agosto 06, 2026
Famosos
‘La Granja VIP’ copia a ‘La Casa De Los Famosos’ y DA PISTAS para revelar a sus granjeros
Agosto 06, 2026

Y zanjó la discusión con un mensaje para Montes.

“Gala, pelea tú, déjate de poner a pelear... bueno a tu mama sí, si quieres ponla a pelar pero con otra. Yo soy una diva, estoy muy grande, no lo haría”.

@tiktokeandoplus

Lety Denirgis le contesta a Gala Montes!! Luego de que Gala Montes propusiera a Lety Denigris pelear con su madre Crista Montes en Ring Royale, es la misma Lety quien le responde a Gala. Lety Alegría, como también es conocida, estuvo presente en una de sus pastelerías en Monterrey donde convivió con sus clientes y atendió a la prensa. #letydenigris #doñaalegriapasteleria #ponchodenigris #galamontes #ringroyale

♬ sonido original - TikTokeandoMx - TikTokeandoMx

En cuanto a Ring Royale, Poncho de Nigris anunció que ya está armando el cartel.

Doña Lety De Nigris Gala Montes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez