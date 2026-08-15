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Mauricio Castillo reaparece en tele con Yordi Rosado para contar su tragedia: “Le vomité a 10 personas”

El ex integrante de “Otro Rollo” y artista plástico narró su peor momento en las adicciones

Agosto 14, 2026 • 
Alejandro Flores
mauricio castillo.jpg

Mauricio Castillo

Captura Unicable

Tras el fracaso de la gira “Enrrollados”, Mauricio Castillo decidió enfocarse en su otro oficio: artista plástico.

Al mismo tiempo que trabajo para generar dinero, le funciona como terapia ocupacional y para su realización personal.
“Enrrollados” buscaba reunir al elenco del programa de televisión “Otro rollo” en una obra de teatro. Aunque se publicaron las fechas de la ira y se vendieron boletos, el proyecto se canceló cuando las empresas productoras quisieron posponer la gira.
Mediáticamente, una parte de la responsabilidad se le achacó a Adal Ramones, pues uno de los empresarios era su amigo. Él ha negado cualquier culpa pero Mauricio Castillo fue uno de los que más duramente lo juzgó y llegó a declarar: “Nunca ha sido mi amigo”.
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La historia de Mauricio Castillo con el alcoholismo

Ahora, el pintor y locutor reaparece en televisión para presentarse como invitado al programa de Yordi Rosado en Unicable.
Lo hizo para ofrecer su testimonio como sobreviviente de la adicción al alcohol, ya que el tema del programa era los centros de rehabilitación.
Castillo explicó que él llegó a uno de esos centros después de un día de sobriedad en su casa. Dijo que, desde su punto de vista, no hubiera podido superar su alcoholismo sin la ayuda que recibió en ese centro.

“Desde el momento en que entré me sentí avergonzado. Y esa es parte de la rehabilitación porque uno de los efectos del alcohol es que pierdes la vergüenza”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Desde su propia experiencia, Castillo explicó lo que sucede cuando el alcohol toma el control de la voluntad de las personas.

“Cuando tomas alcohol, echas desmadre y todo te vale porque no tienes ningún freno; por eso pierdes la vergüenza, pero cuando te entra la cruda, la vergüenza regresa y es la cruda moral”.

De hecho, Mauricio ejemplificó este trance con una anécdota personal.

“Es cuando te dicen: te pusiste muy mal y vomitaste en la mesa... yo lo hice, vomité en la mesa durante una fiesta a 10 personas”.

El pintor cuenta que en ese momento incluso perdió no sólo la voluntad sino el conciencia de lo que hacía por lo que su memoria tiene bloqueado lo que sucedió después y lo único que recuerda es cuando ya estaba en su casa.

“Después de dos años de rehabilitación, un día mi mujer me dijo: ‘regresó el Mau con el que me casé´. Y no sabes lo feliz que me hizo”.

Mauricio Castillo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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