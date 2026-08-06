Maestro extranjero FALSIFICÓ su identidad y 4busó de dos niños en Azcapotzalco

Un criminal de nacionalidad extranjera cambió su identidad y consiguió desempeñarse como maestro de primaria en la Ciudad de México para luego abusar de dos menores de edad, informó la Fiscalía General de la República.

Timothy ’N’ o Timoteo ’N’ cometió los delitos en una escuela primaria ubicada en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

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La #FGR, a través de #FECOR en @FGR_CDMX, logró sentencia condenatoria de más de 16 años de prisión para Timothy “N” o Timoteo “N”, de origen extranjero, quien cambió su identidad y ya en nuestro país cometió el delito de abuso sexual agravado en contra de dos personas menores de… pic.twitter.com/EFVpdONGPz — FGR México (@FGRMexico) August 4, 2026

Como maestro, el sujeto engañó a todos y ejecutó actos sexuales en contra de dos víctimas menores de edad que estaban bajo su responsabilidad como profesor. La investigación de la FGR determinó, además, que el acusado ya contaba con antecedentes penales en su país de origen por varios delitos.

Tras valorar las pruebas, un juez encontró a Timonthy ’N’ como penalmente responsable y le impuso una pena de 16 años y seis meses de prisión.

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Timothy ’N’ se encuentra actualmente en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, donde cumplirá la sentencia que le fue impuesta.