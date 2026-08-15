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Masad Altamimi quiere ser como Aldo de Nigris en LCDF; él ya le contestó

Masad presumió incluso que es “muy amigo” de Aldo

Agosto 14, 2026 • 
Alejandro Flores
masad altamimi aldo de nigris.jpg

Masad y Aldo

Instagram LCDF

La tercera cena de nominados puso en crisis a varios de los habitantes de La Casa de los Famosos.

De entre ellos, quizá Luis Chaparro fue el más afectado ya que se dio cuenta de que no sabe cómo jugar en el reality, además de que intuye que la gente ya no lo quiere dentro de La Casa.
Al salir de la cena, de hecho, se acercó con Masad Altamimi para confesarle sus temores.

“No sé cómo jugar, no sé cómo jugar”, repitió hasta el cansancio mientras ponía las manos en los bolsillos de su pantalón en señal de derrota.

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En ese momento, Masad le dijo en su español dificultoso.

¿Quién gana la temporada tres? Aldo de Nigris: yo veo toda esa casa porque Aldo es mi amigo. A De Nigris ninguna mala palabra, súper amable, súper amigable”.
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En efecto, Aldo destacó por su carácter afable y de su temporada solamente se recuerda un exabrupto cuando se molestó con Shiky, quien lo acusó de excluirlo de sus momentos emotivos.

¿Qué respondió Aldo de Nigris a Masad Altamimi?

Masad Altamimi explicó por qué tiene a Aldo de Nigris como el ejemplo a seguir en La Casa de los Famosos.

“Aldo gana la Casa porque a la gente le gustan amables.. a la gente le gustan personas buenas, de corazón blanco”.

El video de este mensaje fue publicado en las redes oficiales del reality show y fue respondido por Aldo de Nigris, quien se deslindó de Masad y su idea de que todos siendo “amable” se puede ganar La Casa de los Famosos.

“Yo ni entré a esa casa”, escribió Aldo y agregó un emoticón de sonrisa.

Masad Altamimi Aldo de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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