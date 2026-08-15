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‘Cazzu’ confirma que tiene NUEVO NOVIO a dos años de su truene con Nodal: “Él es mío”

La argentina reveló su actual relación “sin querer” mientras hablaba de los libros que tiene en su casa.

Agosto 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Cazzu’ confirma que tiene novio nuevo.

Getty Images/Instagram

“Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”.

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como ‘Cazzu’, confirmó que tiene un nuevo novio, esto después de su separación de Christian Nodal, padre de su hija Inti. La argentina desveló durante una entrevista su relación actual al hablar de los libros que tiene en su casa.

‘Cazzu’ charlaba con la periodista Malena Rey cuando dijo que tenía dos ediciones de ‘La Divina Comedia’ pues “una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada”.

De esta forma, ‘Cazzu’ admitió que se dio una nueva oportunidad en el amor luego de más de dos años que haber terminado con el cantante sonorense.

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Fue a finales de mayo de 2024, cuando se confirmó la ruptura de los intérpretes. Desde entonces, la protagonista de ‘Risa y la cabina del viento’ se mantuvo en un perfil bajo en cuando a su vida amorosa. No buco declaraciones ni confirmaciones, sólo rumores que la famosa dejó pasar.

Uno de los chismes que rondaban es que, en 2025, fue captada junto a su entrenador personal, Axel Napp.

Varios meses antes de los dichos de ‘La Jefa’, la periodista Mandy Fridmann ya había advertido en el programa ‘¡Tal Cual! Sin Filtro’ que ‘Cazzu’ sostenía una relación con su bailarín Ignacio Colombara.

Según Fridmann, “él va con ella para todos lados” e incluso dijo que ya convivía con la pequeña hija de la cantante.

“Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”, manifestó.

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Colombara, también actor de doblaje, fue contactado por la presentadora Kerly Ruiz para el programa ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ tras un concierto en el que ‘Cazzu’, señalando hacia él, dijo “Él es mío”, frase que muchos interpretaron como una validación pública del romance.

Cazzu
 Chistian Nodal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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