Ya se sabe quién planeó el feminicidio de Valeria Márquez: “LA HABÍA AMENAZADO en varias ocasiones”

“Y todo indica que el hijo le pide a su papá el ‘R1’, que cometan el feminicidio”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el hijo de Ramón Ángel ’N’, alias ‘R1’, mantenía un noviazgo con Valeria Márquez, quien fue asesinada el 13 de mayo de 2025. El criminal la había amenazado en varias ocasiones, por lo que se presume que le pidió a su padre que le quitara la vida.

“Sí, se tiene información, también lo va a dar a reconocer más adelante la Fiscalía, ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer. El hijo del ‘R1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a aprobar, que el hijo le pide a su papá el ‘R1’, que cometan el feminicidio”, informó el funcionario.

Y es que ayer, el ‘R1’ fue detenido y acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Además, fue identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Durante ‘La Mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, Garcia Harfuch precisó que ambos crímenes se investigan por separado, mientras que el hijo del ‘R1’ sigue prófugo.

“Es una investigación distinta a la del alcalde Manzo, pero con esta detención también tenemos indicios también para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto”, indicó el funcionario.

“¿El hijo del ‘R1’ está detenido?, ¿Cuál es su condición?”, se le preguntó. View this post on Instagram

“Está libre y estamos en búsqueda de él, es parte de las investigaciones (su posible localización)”, respondió.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Valeria?

El 13 de mayo de 2025, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que investiga bajo el protocolo de feminicidio el asesinato de una joven de 23 años, ocurrido en el municipio de Zapopan.

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Según primeros reportes, Valeria Márquez se encontraba en su salón de belleza cuando un hombre entró al lugar y realizó detonaciones con un arma de fuego en su contra, privándole de la vida.