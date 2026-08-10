Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Padre e hijo graban el momento en que un hombre los ataca a b4lazos; uno de ellos murió

La tragedia sucedió en Chihuahua. La Fiscalía informó que ya investiga el caso

Agosto 10, 2026 • 
Alejandro Flores
viral hombre julimes.jpg

El trágico momento

Captura X

Una discusión por el paso de un camino en Julimes, Chihuahua, se convirtió en una tragedia.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un padre y su hijo intentan pasar con su camioneta por un camino de terracería pero son detenidos por el dueño del terreno.
TE RECOMENDAMOS: ¿Qué es El Exilio y cómo votar para que Mariana Ochoa o Ximena Herrera regrese a La Casa de los Famosos?

En el video no se ve la discusión pero sí el momento en que el hijo lanza una retadora frase:

“Déjalo que saque la pistola que trae”.

En las imágenes efectivamente se ve cuando el hombre saca la pistola y les dispara a ambos.

¿Qué pasó después del ataque?

Azteca Jalisco informó que el padre se llamaba Armando Ordoñez, de 62 años, quien iba en la camioneta junto a su hijo Isaac, de 34 años.

“Fueron atacados con un arma de fuego en la comunidad de La Regina. Después de la agresión, ambos fueron trasladados para recibir atención médica”.
Más noticias internacionales de impacto:
Angelina-Jolie.jpg
Hollywood
El hermano de Angelina Jolie SE DECLARA gay a sus 53 años: “comienzo un nuevo capítulo”
James Haven compartió su verdad a través de sus redes sociales.
Agosto 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Bloguero Perez Hilton ya recuperó el habla tras brote donde SE AUTOLESIONÓ en transmisión de TikTok
Agosto 07, 2026
Hollywood
INVESTIGAN a Linda Blair, la niña de ‘El Exorcista’; autoridades hallan 251 perros en su casa
Agosto 05, 2026
Hollywood
Actriz desata polémica por Ariana Grande y su extrema delgadez: “Está muriendo DELANTE DE NOSOTROS”
Agosto 04, 2026
Hollywood
Jared Leto es acusado de agr3sión s3xu4l y conductas INAPROPIADAS por 10 mujeres
Julio 30, 2026
Carly-Simon.jpg
Hollywood
Querida cantante revela que fue diagnosticada con Parkinson y cáncer; escribe DESGARRADORA CARTA
Julio 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-mascara.jpg
Hollywood
Despiden a Chuck Russell, director de ‘La Máscara’, emblemática cinta protagonizada por Jim Carrey
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ben-Affleck.jpg
Hollywood
Ben Affleck devastado por la pérdida de su mamá aunque cumplió su último deseo dos días antes de partir
Julio 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cáncer-pareja.jpg
Hollywood
Famoso actor y su hija fueron diagnosticados con cáncer etapa 4… ¡AL MISMO TIEMPO!
Julio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Lamentablemente Armando murió mientras que su hijo se mantiene luchando por su vida en el hospital General de Delicias, Chihuahua.

“La Fiscalía de Distrito Zona Centro abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar al probable responsable”, informó Azteca Jalisco.

virales
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Madre-62.jpg
Viral
Una mujer se convirtió en madre POR PRIMERA VEZ a los 62 años: “amigos y familia no me creían”
Agosto 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
casafamosos-carritos-costo.jpg
Viral
¿Cuánto cuesta enviar un CARRITO afuera de La Casa de los Famosos México?
Agosto 28, 2026
 · 
MrPepe Rivero
biologa muere 28 años.jpg
Viral
Influencer mexicana muere a los 28 años tras dejar un mensaje misterioso; hacía videos de biología
Agosto 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
El capo colombiano la buscó en su camerino y se topó con la madre de Lucía, quien detuvo que el criminal obligara a su hija a que pasara algo entre ellos.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
El actor comparte con quién se sintió siempre protegido en La Casa de los Famosos México. “Yo elegí ser auténtico”
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
La exOV7 contó que sostuvo una relación con él y ya tenían planes de boda.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
El icono del teatro musical habló con franqueza sobre su experiencia con la depresión y la ansiedad.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez