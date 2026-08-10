Padre e hijo graban el momento en que un hombre los ataca a b4lazos; uno de ellos murió

Una discusión por el paso de un camino en Julimes, Chihuahua, se convirtió en una tragedia.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un padre y su hijo intentan pasar con su camioneta por un camino de terracería pero son detenidos por el dueño del terreno.

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En el video no se ve la discusión pero sí el momento en que el hijo lanza una retadora frase:

“Déjalo que saque la pistola que trae”.

En las imágenes efectivamente se ve cuando el hombre saca la pistola y les dispara a ambos.

¿Qué pasó después del ataque?

Azteca Jalisco informó que el padre se llamaba Armando Ordoñez, de 62 años, quien iba en la camioneta junto a su hijo Isaac, de 34 años.

“Fueron atacados con un arma de fuego en la comunidad de La Regina. Después de la agresión, ambos fueron trasladados para recibir atención médica”.

Lamentablemente Armando murió mientras que su hijo se mantiene luchando por su vida en el hospital General de Delicias, Chihuahua.