Arrestan a hombre que hizo cesárea a su hija de 19 años con UNAS TIJERAS; descubren insólito motivo

Un hombre de 55 años fue detenido en Guatemala por su presunta responsabilidad en los delitos de parricidio y feminicidio en grado de tentativa.

Y es que el individuo le habría realizado una intervención quirúrgica tipo cesárea a su hija de 19 años durante el trabajo de parto. Los hechos ocurrieron en el municipio de Puerto de San José, Escuintla.

La joven comenzó el trabajo de parto al interior de la casa familiar, por lo que el padre reaccionó de forma intempestiva y dejando a su hija y a su bebé con lesiones graves. Posteriormente, ambos fueron trasladados por los servicios de emergencia a un hospital cercano, donde permanecen bajo observación médica.

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Al arribo de las autoridades a la vivienda se hallaron diversas herramientas que, según las investigaciones preliminares, podrían haber sido utilizadas por Rigoberto Villalobos, para efectuar la cesárea improvisada.

Agujas, algodón, alcohol, cortaúñas, tijeras y un instrumento punzocortante similar a un bisturí fueron hallados y tomados como evidencia que fue enviada a análisis forense.

En su primera declaración, el detenido alegó que tomó la decisión de practicar la “cirugía” debido a la falta de recursos económicos para trasladar a su hija a un hospital.

Sin embargo, poco después mencionó que buscó sacar al bebé porque su hija “llevaba al diablo en el vientre” y que no quería que su hija muriera.

Ya sea por sus creencias o por sus condiciones de vulnerabilidad, las autoridades se llevaron al responsable de practicar la “cesárea” para que rinda cuentas ante un juez. Trascendió que por los delitos que se le imputan podría pasar hasta 25 años en prisión.

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En tanto, el caso provocó fuerte impacto social y reabrió el debate sobre el acceso a la salud y las consecuencias de realizar prácticas médicas clandestinas sin asistencia profesional.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y el estado de salud de las víctimas.