Sergio Mayer reacciona AL EMBARAZO de su exnuera Natalia Subtil: “que Mila esté bien”

“Yo espero que Mila no esté afectada”.

Apenas ayer se difundió la noticia de que Natalia Subtil, expareja de Sergio Mayer Mori, había perdido al bebé que esperaba. La modelo brasileña destapó que “hace unos días vivíamos una de las etapas más bonitas de nuestras vidas. Después de años de espera, por fin llegó la noticia que tanto habíamos soñado: estábamos esperando un bebé”, escribió en Instagram.

Subtil relató cómo estaban emocionados su actual pareja y ella. “La ilusión llenó nuestra casa. Mi pareja estaba inmensamente feliz por la llegada de su primer hijo. Empezamos a imaginar cómo sería, a escoger nombres, a comprar sus primeras ropitas, a recorrer tiendas viendo todas esas cositas tan pequeñas que hacen tan grande la ilusión”, dijo.

Y añadió que “también llegó el momento de contárselo a Mila. Ver su emoción fue un regalo. Llevaba tanto tiempo pidiéndome un hermanito o una hermanita, y desde ese instante comenzó a soñar con ese nuevo integrante de nuestra familia. Pero hace unos días recibimos una noticia que nos rompió el corazón: tuve un embarazo químico”.

Al tiempo, Natalia explicó que este tipo de embarazo es una pérdida muy temprana, generalmente antes de las 5 semanas.

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¿Qué dijo Sergio Mayer?

La noticia del embarazo tomó por sorpresa al medio del espectáculo, alcanzando al abuelo de su hija, quien al ser cuestionado expresó:

“No tengo idea, no tengo información, no sé absolutamente nada. Si eso le pasó, le mando un fuerte abrazo. Qué esté llena de bendiciones y espero que se recupere pronto. Yo espero que Mila no esté afectada. Me acabo de enterar justamente ahorita”, expresó a la reportera Berenice Ortiz.

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También manifestó que desde hace meses no tiene contacto con Natalia ni con su nieta Mila, sin embargo, al conocer la pérdida que enfrentó le mandó decir:

“Que se recupere pronto emocional y físicamente y que Mila esté bien. Que Dios le dé la bendición, si quiere volver a ser madre, ojalá y tenga esa bendición de que se logre. Le deseo de todo corazón porque es una gran madre”, precisó.