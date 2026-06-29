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Madre hizo beber alcohol a su hija de 16 años HASTA LA MUERTE; hallaron 173 botellas en su habitación

La chica vomitaba sangre y tenía dificultades para comer y caminar e incluso usaba pañales.

Junio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La joven de 16 años perdió la vida por “consumo excesivo y prolongado de alcohol”.

Instagram/Getty Images

“Yo la maté”.

Una mujer es acusada de asesinato después de que su hija de 16 años muriera por sobredosis de alcohol. Según las autoridades, se hallaron 173 botellas vacías escondidas en la habitación de la joven.

Gretchen Leanne Ryan es señalada del asesinato en segundo grado de su hija Grace. La chica fue hallada muerta en su casa en Arvada, Colorado, en marzo, a causa de una neumonía provocada por el abuso crónico del alcohol.

Mensajes de texto distorsionados revelaron que la madre había estado suministrando en secreto grandes cantidades de alcohol a su hija menor de edad durante meses.

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A pesar de que la chica vomitaba sangre y tenía dificultades para comer y caminar e incluso usaba pañales debido a su alarmante consumo, su madre la habría obligado a seguir consumiendo alcohol.

Según el fiscal, madre e hija bebían en exceso juntas y también fumaban marihuana, intentando ocultárselo al padre de Grace, que vivía en el sótano.

En los días previos a su muerte la adolescente le dijo a su madre que sentía “muchísimo dolor”, como si fuera a “morir”, según la denuncia. Suplicó que la llevaran a un hospital, pero Ryan no solicitó ayuda médica, según medios locales.

La noche anterior a su muerte, Grace le dijo a Ryan que se sentía mal. Su cuerpo fue hallado en el baño a la mañana siguiente.

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Cuando la policía entró en la casa, que olía a orina, la madre no llevaba nada más que una camiseta y un pañal para adultos, según consta en la orden judicial. También arrastraba las palabras al decirles repetidamente a los detectives: “Yo la maté”.

La policía registró la habitación de Grace y descubrió 173 botellas de alcohol de varios tamaños escondidas debajo de su cama y en su armario.

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La autopsia reveló que Grace tenía el hígado graso —algo inusual para alguien tan joven—, lo que los médicos atribuyeron al “consumo excesivo y prolongado de alcohol”.

La causa oficial de su muerte fue neumonía por aspiración —una infección pulmonar causada por sustancias extrañas— relacionada con el abuso crónico de alcohol.

Asesinato excesos alcoholismo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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