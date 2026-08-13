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Igual que Cristian Castro, el mundialista Gil Mora entra a la universidad y genera controversia: “Respétenlo”

El jugador que se ganó el corazón de los aficionados provocó debate en la comunidad estudiantil

Agosto 12, 2026 • 
Alejandro Flores
gil mora universidad.jpg

Gil Mora firmó un año más con Xolos

Instagram Gil Mora

La noticia de que Cristian Castro terminó la prepa a sus 51 años y quiere entrar a la universidad ha sido motivo de inspiración para mucha gente.

Pero de manera curiosa, el logro del cantante coincide con otras dos noticias importantes relacionadas con la educación superior... y el futbol.
La primera es que la UNAM, escuela a la que aspira ingresar Cristian, comenzó este miércoles su examen de control físicamente para filtrar a los estudiantes que presuntamente hicieron trampa en el primer examen de ingreso que se realizó en línea.
Eso generó controversia por le hecho de que Cristian presume tener un “pase automático” a la UNAM, lo cual ya fue negado por la preparatoria en la que estudió.
TE RECOMENDAMOS: Cristian Castro termina la prepa a los 51 y PRESUME pase reglamentado a la UNAM en plena polémica

La segunda noticia es que Gilberto Mora, el medio volante creativo de la selección mexicana que cautivó a los aficionados durante la justa mundialista ya es universitario.
Mora, igual que Cristian, también es inspiración académica aunque en un sentido opuesto en cuanto a la edad: a sus 18 años y a pesar de que estuvo concentrado con la selección desde tres meses antes del torneo, se graduó de la preparatoria.
Y hoy se dio a conocer que ya está inscrito en una universidad privada para estudiar Administración de Empresas.

La polémica en la comunidad estudiantil

La reacción de la comunidad estudiantil generó, sin embargo, varias polémicas.
Algunos hicieron notar que al ser una figura pública, la publicidad podría acarrearle algunos problemas en cuanto a su vida cotidiana pues ahora todos saben donde estudia.

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Otros respondieron que es obvio que Gil Mora, por lo mismo, toma una parte de sus decisiones en función del manejo de esa imagen pública.

La mayoría de los comentarios pidieron empatía hacia Mora y la comunidad estudiantil: no agobiar al futbolista pidiéndole autógrafos ni acercarse con la intención de obtener una foto registrar sus movimientos dentro de la escuela.

Muchos recordaron que en esa misma escuela estudió Gerardo Torrado, también seleccionado mundialista y uno de los mejores medios de contención que ha tenido México.
Hay que aclarar, sin embargo, que Gil Mora suele hacer sus estudios en línea, por lo que probablemente no tome clases presenciales.

Selección Mexicana Cristian Castro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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