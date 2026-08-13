Hombre que GOLPEÓ BRUTALMENTE a recepcionista de un hotel de Santa Fe en CDMX fue detenido en EE.UU.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvo en Estados Unidos a Octavio ’N’, el sujeto que golpeó salvajemente a una recepcionista en un hotel de Santa Fe, en la Ciudad de México.

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que, por la investigación del caso, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra, y al detectar que el agresor salió del país, se giró una ficha roja de la Interpol.

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Al tiempo, la fiscalía estableció contacto con agencias de seguridad estadounidenses y solicitó que se emitieran alertas migratorias, mismas que permitieron identificar al agresor.

Luego, las autoridades aprehendieron en San Diego, a Octavio ’N’, a quien le informaron que era buscado en la Ciudad de México.

Según el reporte, el hombre permanece bajo custodia en Estados Unidos y mientras la fiscalía, junto con las autoridades federales, solicitan la deportación a México.

En tanto, cabe recordar que los hechos ocurrieron el 29 de junio pasado, cuando Octavio ’N’ le quitó un teléfono a la mujer y luego la golpeó sin dejar de insultar a quien se desempeñaba como recepcionista de un hotel.

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El trabajo de investigación y el intercambio de información de la #FiscalíaCDMX con autoridades de Estados Unidos permitieron identificar, localizar y detener en San Diego, California, a Octavio “N”, investigado por tentativa de feminicidio contra la recepcionista de un hotel en… pic.twitter.com/BwCfrOKK7n — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 13, 2026

El sujeto es investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.