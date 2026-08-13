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Hombre que GOLPEÓ BRUTALMENTE a recepcionista de un hotel de Santa Fe en CDMX fue detenido en EE.UU.

El sujeto salió del país huyendo sin pensar que sería detenido por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Agosto 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Golpeador-Santa-fe.jpg

Ocatvio ‘N’ fue arrestado en San Diego, California, hasta donde quiso esconderse luego de golpear a una recepcionista en México.

Instagram/FGJCDMX

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvo en Estados Unidos a Octavio ’N’, el sujeto que golpeó salvajemente a una recepcionista en un hotel de Santa Fe, en la Ciudad de México.

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que, por la investigación del caso, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra, y al detectar que el agresor salió del país, se giró una ficha roja de la Interpol.

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Al tiempo, la fiscalía estableció contacto con agencias de seguridad estadounidenses y solicitó que se emitieran alertas migratorias, mismas que permitieron identificar al agresor.

Luego, las autoridades aprehendieron en San Diego, a Octavio ’N’, a quien le informaron que era buscado en la Ciudad de México.

Según el reporte, el hombre permanece bajo custodia en Estados Unidos y mientras la fiscalía, junto con las autoridades federales, solicitan la deportación a México.

En tanto, cabe recordar que los hechos ocurrieron el 29 de junio pasado, cuando Octavio ’N’ le quitó un teléfono a la mujer y luego la golpeó sin dejar de insultar a quien se desempeñaba como recepcionista de un hotel.

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El sujeto es investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

golpeada
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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