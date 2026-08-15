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Comediante ‘Polidraco’ le pidió a Dios que su hija MURIERA ANTES que él: “¿Quién se iba a quedar con ella?”

La joven de 19 años perdió la vida tras sufrir dos infartos y que la resucitaran.

Agosto 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El comediante ‘Polidraco’ le agradeció a la madre de su hija por cuidarla hasta el final.

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“Todos los años me preparé porque por selección natural sobrevive el más fuerte”.

Hace una semana, perdió la vida la hija del comediante ‘Polidraco’, cuyo nombre real es Arturo Grado. La joven, de 19 años, llamada Ailani Cristina Grado Echavarría falleció y así lo dio a conocer su papá:

“Quiero agradecer a mi exesposa, Cristina Echavarría, por ser una excelente madre y dedicarse todos estos años al cuidado de nuestra hija Ailani y gracias a toda la gente por sus condolencias”, escribió.

Aunque ‘Polidraco’ no ofreció detalles de lo sucedido, sí compartió que su hija perdió la vida “repentinamente” luego de ser “víctima de un infarto fulminante”.

TE RECOMENDAMOS: Comediante ‘Polidraco’ enfrenta la muerte de su hija de 19 años; sufrió dos infartos y la resucitaron

Grado se dijo consternado y señaló que “su hija fue diagnosticada con autismo desde pequeña, además de haber nacido con craneoestenosis, que la llevó a ser sometida a una intervención quirúrgica.

La adolescente padeció de ataques epilépticos, por los que constantemente era ingresada al hospital.

Diversos medios recogen que la chica falleció en la casa familiar materna, en Chihuahua, donde residía. Al tiempo se informó que llevaba un mes luego de haber salido de una clínica, en la que permaneció dos meses y sufrió dos infartos, de los que fue resucitada.

Mientras estuvo en su hogar, Ailani “estuvo en estado parapléjico”, en cama y “con una traqueotomía para que pudiera respirar”.

‘Polidraco’ desveló que viajaba constantemente a Chihuahua para visitar a su hija.

Luego de varios días, el comediante confesó que le pidió a Dios que ella se fuera primero, pues por su condición estaba consciente de que no viviría mucho.

Asimismo, insistió en que le daba miedo que tanto él como su expareja no estuvieran para cuidarla, por ello le rezaba a Dios que su hija Ailani muriera antes que ellos.

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En sus redes sociales indicó que “todos los años me preparé porque por selección natural sobrevive el más fuerte. Si uno que está bien o manos bien nos lleva la ching*da, qué le puede esperar a una persona con esas condiciones”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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