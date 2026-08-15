Moisés Peñaloza ganó la salvación y se quitó como nominado; ya lo comparan con Sian Chiong

Este viernes 14 de agosto de 2026 se realizó la tercera prueba de Salvación, con la que un habitante decide eliminar a otro, o a sí mismo, de la nominación de La Casa de los Famosos México.

Las reacciones por el triunfo de Moisés derivaron en comparativos con Sian Chiong, el habitante de la segunda temporada que tenía suerte en las pruebas.

Moisés Peñaloza le robó la salvación a Brianda Deyanara😃#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/DltvNFl5Js — nacho con O (@NachoConO) August 15, 2026

¿A quién salvó Moisés Peñaloza?

Después de las nominaciones del miércoles, para el domingo 16 de agosto, la placa de nominados ya no tiene a Moisés Peñaloza, por decisión de sí mismo, y en congruencia con su juego individual.

“Rompí récord de votos, fue una semana difícil, me sentí vulnerado, mi forma de siento que muchos lo tomaron a modo de reto, simplemente quería dejar las cosas claras... Me encantaría ocupar este beneficio para salvarme yo mismo”, dijo Moisés Peñaloza.

Quedan nominados:

Memo Schutz

Flor Vigna

Luis Chaparro

Arantza Ruiz

Yanet García

Masad Altamami

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Sian Chiong fue apodado ‘la liebre’

En la segunda temporada de 2024, Sian Chiong corrió con mucha suerte durante las pruebas y así se salvaba de las nominaciones, lo que le abrió la puerta a permanecer en la competencia durante varias semanas.

Pero Sian tampoco estuvo libre de polémicas. Al igual que Moisés Peñaloza, fue captado escupiendo... Al salir, aseguró que solo fingió escupir la comida, pero el público no lo olvidará.

En redes sociales los compararon también por el escupitajo, ya que Moisés escupió a Masad, aunque lo intentó negar.